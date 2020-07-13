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На Полесье приступили к сбору самой дорогой ягоды. Сколько можно выручить за килограмм голубики?

13 июля 2020 15:12
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Новости Беларуси. Лето неумолимо приблизилось к середине, а вместе с этим закончился и сезон клубники. В южных районах Беларуси ей на смену пришла голубика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Полесье приступили к сбору самой дорогой ягоды. Сколько можно выручить за килограмм голубики?-1

На Полесье приступили к массовому сбору этой самой дорогой на сегодня ягоды. Высокая стоимость – следствие больших затрат при выращивании. Нужен торф, щепа, опилки, капельный полив и много усилий по уходу. Несмотря на это, популярность культуры, а вместе с ней и плантации, стремительно увеличиваются.

На Полесье приступили к сбору самой дорогой ягоды. Сколько можно выручить за килограмм голубики?-4

К примеру, в Лунинецком районе 3-4 тысячи кустов для одной семьи – уже далеко не редкость. А есть хозяйства, в которых имеется порядка 10 тысяч и даже более кустов. Что касается стоимости, то сейчас на оптовом рынке за килограмм можно выручить от 12 до 15 рублей. Для сравнения, не требующую ухода чернику можно продать за 4 рубля, клубника все еще держится в районе двух с половиной.

О других новостях экономики за 13 июля читайте здесь.

# Белорусские фрукты # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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