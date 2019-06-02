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Путеводитель по замкам Беларуси: какие древние сооружения стоит посетить туристу в первую очередь

02 июня 2019 19:17
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Новости Беларуси. Беларусь – страна замков. Когда-то их было более ста. Оно и понятно: на землях, где воевали веками, их возведение было необходимостью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правда, время и обстоятельства сделали свое дело. От большинства из них ничего не осталось.

Но есть и те, которые удалось восстановить. И теперь это самая что ни на есть настоящая национальная гордость. Причем не только архитектура, но и традиции, которые мы свято чтим.

Корреспондент Галина Буро побывала Лидском и Мирском замках.

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Путеводитель по замкам Беларуси: какие древние сооружения стоит посетить туристу в первую очередь-1

Путеводитель по замкам Беларуси: какие древние сооружения стоит посетить туристу в первую очередь-3

Путеводитель по замкам Беларуси: какие древние сооружения стоит посетить туристу в первую очередь-5

Путеводитель по замкам Беларуси: какие древние сооружения стоит посетить туристу в первую очередь-7

Замки – белорусский бренд, который для интуристов срабатывает как эффект неожиданности и пробуждает огромный интерес. А ведь статус «страны замков» появился у нашей территории еще со времен средневековья.

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Путеводитель по замкам Беларуси: какие древние сооружения стоит посетить туристу в первую очередь-10

Путеводитель по замкам Беларуси: какие древние сооружения стоит посетить туристу в первую очередь-12

Путеводитель по замкам Беларуси: какие древние сооружения стоит посетить туристу в первую очередь-14

# Европейские игры # общество # Галина Буро # Фотофакт

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