Путеводитель по замкам Беларуси: какие древние сооружения стоит посетить туристу в первую очередь

Новости Беларуси. Беларусь – страна замков. Когда-то их было более ста. Оно и понятно: на землях, где воевали веками, их возведение было необходимостью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правда, время и обстоятельства сделали свое дело. От большинства из них ничего не осталось.

Но есть и те, которые удалось восстановить. И теперь это самая что ни на есть настоящая национальная гордость. Причем не только архитектура, но и традиции, которые мы свято чтим.

Корреспондент Галина Буро побывала Лидском и Мирском замках.

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