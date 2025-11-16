Будущее Африки будет определять стратегия внешних инвесторов – Пискунова

Сегодня играем по-крупному, рассуждаем о целом континенте, где больше не хотят оглядываться на прошлое, а готовы только уверенно идти в будущее – Африка. С кем этой огромной части света сегодня по пути и где здесь наше место под солнцем?

Игорь Позняк, ведущий:

Экономика или политика – что будет определять будущее Африки?

Наталья Пискунова, кандидат политических наук, африканист:

Думаю, будущее Африки будет определять все-таки стратегия. Прежде всего стратегия внешних инвесторов. Потому что правильно было отмечено, что в связи с нестабильностью африканских режимов очень сложно давать гарантии, что соглашения, которые были заключены в 2010, 2015, 2020 и даже в 2025 году, будут сохранять свое действие и на протяжении ближайшего десятилетия.

Однако я бы здесь усилила роль и значимость интереса именно внешних держав. Китай из Африки просто так не уйдет, как бы там ни менялась власть. Турция из Африки просто так не уйдет, это новый игрок на континенте. Индия, Россия, США и многие другие игроки – например, Эмираты, огромный арабский фактор присутствует – никуда не денутся.



Поэтому здесь получается очень интересная ситуация. Что бы ни происходило в Африке, то, что происходит по ее контуру, во внешнем периметре, может стать тем стратегическим фактором, который будет стабилизировать и ход реформ в некоторых государствах, что уже, собственно, и произошло, например, в Мозамбике, и внутриафриканское развитие. Поэтому я бы сказала, что позитивное направление все-таки имеется.

Читайте также:

Как Китай строит свои отношения с Африкой – ответ ученого

Карамаев: рост африканского населения может привести к новым конфликтам

Рынки сбыта будут в Африке, за них будет идти борьба – Петровский