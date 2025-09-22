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Новости по тегу #Ирина Воронович

Туризм в Беларуси – какие есть проблемы и что изменится с 1 января 2026-го? Обсудили эксперты
22 сентября 2025 18:41

Туризм в Беларуси – какие есть проблемы и что изменится с 1 января 2026-го? Обсудили эксперты

Как будут решать инфраструктурные проблемы в белорусском туризме – рассказали в Минспорта
22 сентября 2025 16:27

Как будут решать инфраструктурные проблемы в белорусском туризме – рассказали в Минспорта

Двустороннее сотрудничество – делегацию ОАЭ прибыла в Беларусь с инфотуром
11 апреля 2025 13:42

Двустороннее сотрудничество – делегацию ОАЭ прибыла в Беларусь с инфотуром

В белорусских санаториях к Новому году почти не осталось мест – откуда такой ажиотаж у иностранцев?
04 декабря 2024 17:34

В белорусских санаториях к Новому году почти не осталось мест – откуда такой ажиотаж у иностранцев?

Более 230 тысяч туристов из 69 стран в 2023 году посетили Беларусь
28 сентября 2024 17:25

Более 230 тысяч туристов из 69 стран в 2023 году посетили Беларусь

Познакомиться с новыми местами и путешествовать. Вот почему стоит поучаствовать в конкурсе «Познай Беларусь»
09 августа 2024 09:07

Познакомиться с новыми местами и путешествовать. Вот почему стоит поучаствовать в конкурсе «Познай Беларусь»

Горячие тренды для отпуска! Где отдохнуть летом и как развивают туризм в Беларуси? Разбирались с экспертами
17 июня 2024 18:49

Горячие тренды для отпуска! Где отдохнуть летом и как развивают туризм в Беларуси? Разбирались с экспертами

Отдых в палатке – новый тренд? Разбираемся, так ли популярен экотуризм в Беларуси
17 июня 2024 17:22

Отдых в палатке – новый тренд? Разбираемся, так ли популярен экотуризм в Беларуси

Регулируется ли деятельность гидов и экскурсоводов в Беларуси – ответила Ирина Воронович
17 июня 2024 16:17

Регулируется ли деятельность гидов и экскурсоводов в Беларуси – ответила Ирина Воронович

Все 118 районов Беларуси впервые покажут свой туристический потенциал на тематической выставке
10 апреля 2024 06:58

Все 118 районов Беларуси впервые покажут свой туристический потенциал на тематической выставке

Победителей туристического конкурса «Познай Беларусь» наградили в Минске. В числе лауреатов и корреспондент СТВ
15 декабря 2023 16:47

Победителей туристического конкурса «Познай Беларусь» наградили в Минске. В числе лауреатов и корреспондент СТВ

Организаторы ежегодного конкурса «Познай Беларусь» подводят итоги
11 декабря 2023 11:59

Организаторы ежегодного конкурса «Познай Беларусь» подводят итоги