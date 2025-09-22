Новости по тегу #Ирина Воронович

Где в Беларуси реально классно отдыхать? Что посмотреть в Гомельской области? Чего не хватает нашему Балатону – Нарочи? Какие проблемы наблюдают в гостиницах журналисты президентского пула? И как мониторят экскурсии? Об этом и не только говорили в ток-шоу «По существу».
«Назрела необходимость отдельного ведомства, которое будет курировать и заниматься подобными вопросами».
Ознакомительный тур продлится до 14 апреля. За это время гости смогут ознакомиться с базой отелей, ресторанами, знаковыми достопримечательностями, чтобы потом предлагать отдых в Беларуси гражданам своей страны.
Спрос на медицинский туризм стремительно растет в нашей стране. С начала 2024-го санатории посетили больше 1 миллиона 200 тысяч человек.
Сохранению природных ресурсов в Беларуси придается большое значение. Говоря словами Президента, природа – наш абсолютный приоритет. Есть природа – есть и сама жизнь.
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