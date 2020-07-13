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Удвоить баланс просто. Продолжается рекламная игра «Зелёные конверты»

13 июля 2020 15:09
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Новости Беларуси. Продолжается рекламная игра «Зеленые конверты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 счастливчиков после каждого еженедельного розыгрыша уже получают свой выигрыш на электронный кошелек в приложении «Оплати».

Удвоить баланс просто. Продолжается рекламная игра «Зелёные конверты»-1

Это разработка резидента ПВТ компании LWO и «Белинвестбанка». Для того чтобы участвовать в игре, достаточно пополнить электронный кошелек не менее чем на 50 рублей и совершить хотя бы один платеж в неделю. Сумма выигрыша будет зависеть от остатка.

Так, если в кошельке от 50 до 100 рублей, то вы получите 100 рублей в подарок. При балансе от 100,01 до 200 рублей – приз 200 рублей.

Удвоить баланс просто. Продолжается рекламная игра «Зелёные конверты»-4

Если у вас на счете от 200,01 до 400 рублей, то выиграть можно 400 рублей. А при наличии более 400 рублей можно получить 600 рублей в подарок.

Каждый этап – ровно неделя. 20 счастливчиков – по 5 победителей в каждой категории в зависимости от суммарного остатка на кошельках.

Напомним, сервисом «Оплати» можно рассчитываться в магазинах, транспорте, кафе и совершать платежи ЕРИП – без комиссий и переплат.

Удвоить баланс просто. Продолжается рекламная игра «Зелёные конверты»-7

* На правах рекламы

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# Реклама # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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