Как Китай строит свои отношения с Африкой – ответ учёного

Сегодня играем по-крупному, рассуждаем о целом континенте, где больше не хотят оглядываться на прошлое, а готовы только уверенно идти в будущее – Африка. С кем этой огромной части света сегодня по пути и где здесь наше место под солнцем?

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Игорь Позняк, ведущий:

В чем интересы Поднебесной на африканском рынке? Ведь Китай инвестирует огромные деньги, на какие дивиденды он рассчитывает?

Сергей Карамаев, научный сотрудник Группы региональных политических проблем стран Востока и Юга Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН:

Китай в Африку зашел очень давно, еще в 50-е годы. И они стали постепенно увеличивать влияние. Для европейцев важно, что пришел, воткнул флаг, сказал: это моя земля, здесь я буду править. Китайцы так себя не ведут, они ведут себя по-другому. Потихонечку, полегонечку.

Могу сказать, что в 2008 году было создано в американских вооруженных силах так называемое африканское командование США, или направление, кому как удобнее. Официальная цель создания была борьба с терроризмом на континенте и все такое прочее. Одна из реальных целей – это попытка сдержать растущее влияние Китая на континенте. С этим как бы особо ничего не вышло.

Понимаете, если европейцы и американцы сразу обращают внимание на права человека, транспарентность, борьбу с коррупцией – список продолжен – китайцев это не интересует. Их интересует именно взаимодействие. И это взаимодействие долгосрочное и в перспективе обернется очень сильным влиянием. Условно говоря, африканец, который окончил университет в Пекине и приедет, лет через 20 он, может быть, займет серьезную должность. И у него будут очень хорошие чувства по отношению к Китаю.