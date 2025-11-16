«Сила традиций» – как прошёл турнир в Новосибирске и каких высот добились белорусские борцы?

На неделе программа «Спорттаймер» побывала в Новосибирске, где о нашей стране вновь говорили с восхищением, только уже на борцовских коврах. Сенатор Российской Федерации, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин вновь лично пригласил нас на свой турнир «Сила традиций», где белорусы впервые взошли на пьедестал, завоевав золото.

Парни до 17 лет способны показывать красивую борьбу. Наш состав был усеченным: 9 из 11 весов. И тренеры ставили задачу окунуться в международную атмосферу ковра. Хотя в юниорском возрасте каждый способен удивлять. Итак, парни прошли паспортный контроль и почти без багажа отправились в Сибирь. Турнир ежегодно проводится в разных городах этого огромного региона. И в 2025-м около 200 классиков из пяти стран прибыли в Новосибирск, родину трехкратного олимпийского чемпиона. Белорусы имеют свой стиль, считают тренеры. Виктор Кузнецов воспитал пять олимпийцев, Александр Карелин один из них.

Виктор Кузнецов, заслуженный тренер СССР и России:

Белорусы отличаются в техническом плане и все прочее. У них школа Беларуси. Тоже есть с кого брать пример. На этом турнире атмосфера особенная. Здесь чтят традиции Советского Союза, носят форму с СССР, обнимаются. И независимо от национальности, всем говорят «брат». К белорусам особое отношение. Сергей Андрусик, старший тренер «Карелин-Фонд»:

Сборная команда Республики Беларусь всегда конкурентная, всегда показывают яркую борьбу, интересная техника, физически сильные ребята.

Если продолжить рассказ в хронологической последовательности, то у Арсения Якшина также дебют. После неудачного старта появилась вторая возможность. Ведь борьба позволяет дать второй шанс. И он им воспользовался. В итоге, проведя четыре схватки, он остановился в шаге от пьедестала. Арсений Якшин, участник турнира:

Я достаточно рад, что съездил на такой турнир. Поборолся, получил опыт. Это на будущее.