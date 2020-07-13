Drop-off, FastTrack и другие непонятные слова. Как изменился национальный аэропорт после того, как ввели безвиз

Новости Беларуси. Сегодня по безвизу в страну могут запросто прилететь граждане 74 государств. А где, как не в аэропорту, складывается первое впечатление туриста о новой стране?

Кузьма Лесняк, начальник отдела управления пограничного контроля Госпогранкомитета Беларуси:

Сегодня любой иностранный гражданин из перечня этих стран прилетает к нам через Национальный аэропорт Минск, после чего пребывает у нас в стране до 30 суток и убывает также через Национальный аэропорт Минск. При этом он должен предъявить действительный документ на право пересечения государственной границы. Ну и свое настроение для посещения нашей страны.

На главную воздушную гавань Беларуси легла поистине ответственная миссия – создать ту инфраструктуру, сервис, который бы соответствовал самым высоким международным стандартам.

Василий Корнев, заместитель генерального директора Национального аэропорта Минск:

Мы должны были обеспечить комфорт пассажиров не ниже мирового уровня, а по некоторым позициям даже выше. Вот, коснулись мы прилета пассажиров. Я считаю, что у нас очень удобно организовано, количество кабин пограничного контроля соответствует. Плюс визуальная информация: входя в зал прилета, пассажир видит куда ему пойти.

Мы также уделили большое внимание зоне вылета. Появились новые виды услуг для пассажира. Автоматизированное обслуживание пассажира при регистрации и сдаче багажа – drop-off. То есть пассажир сам может провести регистрацию, в автоматическом режиме сдать багаж. Такая услуга появилась, как FastTrack – ускоренный проход пассажира, если он желает быстро пройти, начиная от регистрации и до прохода контроля при вылете пассажира.

Любой иностранец здесь точно почувствует себя как дома. Вся актуальная информация на четырех языках.

Год назад – это еще одна пометка «сделано» – в Национальном аэропорту появилась вторая взлетно-посадочная полоса самого высокого класса – 4F. Теперь Беларусь принимает воздушные суда всех типов без ограничений.