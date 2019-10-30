Улица Радзивиллов и Мицкевич у Сены. Путеводитель по белорусскому Парижу

Белорусское золото, бесценный капитал нашей земли – люди, которые прославляли и прославляют Беларусь во всем мире. Наша земля богата талантами в разных сферах: от космонавтов до гениальных художников, от первопечатника до политиков мирового масштаба. О знаменитых белорусах рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Некоторые наши именитые земляки вынуждены были покинуть Беларусь и переехать. Многие творческие люди выбирали местом жительства притягательную Францию (подробнее здесь).

Например, во французской столице есть улица Радзивиллов. Впрочем, не только слава знаменитого магнатского рода шагнула далеко за пределы Беларуси. Что связывает Кеннеди с Несвижем? И это не Освальд

Существуют даже путеводители по белорусскому Парижу. На берегу Сены в бронзе величественно застыл романтик-пилигрим, поэт Адам Мицкевич.

На барельефах авторства знаменитого французского скульптора Бурделя – образы из поэм. Их Мицкевичу подсказывала история родной земли.

Анна Чарноцка, сотрудник польской библиотеки в Париже:

Именно здесь, в Париже, когда в музей приходят посетители, мы всегда подчеркиваем, что Мицкевич родился в Беларуси. Им гордятся белорусы, русские, литовцы, поляки. И в этом богатство его творчества. Он принадлежит всем.

Польская библиотека в Париже. Великий поэт был одним из инициаторов ее создания. Позже тут откроется первый в мире музей Мицкевича. Сам поэт называл себя литвином, имея в виду земли современной Беларуси, где сейчас находится Новогрудок.