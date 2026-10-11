Новости по тегу #Туризм

Туризм – это один из приоритетов новой пятилетки, и стоит задача удвоить его вклад в экономику. За счет чего Беларусь может привлечь еще больше туристов?
Есть в Смолевичском районе источник благодати, который исцеляет душу, просветляет разум, дарит силы и спокойствие. Всех паломников приглашаем в Ляденский Благовещенский мужской монастырь.
Управлять таким судном сможет почти каждый.
Давно мечтали подоить корову или покататься верхом на лошади? А может, попробовать блюда из русской печи? Тогда нам по пути! В Смолевичском районе мы отыскали колоритную агроусадьбу.
Вступают в силу ключевые изменения в законодательство: расширяются льготы для агроусадеб, запускается единая цифровая система, а целевые инвестиции направляют туда, где турист ждет сервиса и эмоций.
27 сентября будем отмечать Всемирный день туризма.
Серьезно упростили правила для самих путешественников.
Сегодня пополняем паспорт туриста и отправляемся в Молодечненский район, побываем в месте силы Максима Богдановича, атмосферном фольварке «Ракутевщина». Выходные с ароматом осени. Приглашаем в литературное путешествие.
Крестовоздвиженская церковь – сердце города. Краснокирпичная, с серебристыми куполами – идеал русского стиля.
Одна из главных исторических жемчужин столицы обретает новую жизнь, территория Лошицкой усадьбы заметно преобразилась после масштабной реконструкции.
«Мы приняли порядка 180 000 человек. Причем все наши гостиничные комплексы имели загрузку, доходила загрузка до 90%».
«Мингорисполком прилагает максимум усилий для того, чтобы достичь поставленных главой государства задач. И, конечно, в первую очередь мы занимаемся развитием нашей инфраструктуры».
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