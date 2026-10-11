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Новости по тегу #Туризм

Чем живет Витебская область и как регионы Беларуси привлекают туристов? Интервью с Натальей Маркович
11 октября 2026 14:32

Чем живет Витебская область и как регионы Беларуси привлекают туристов? Интервью с Натальей Маркович

«Явилась Богородица и велела построить храм». Узнали историю Ляденского Благовещенского мужского монастыря
09 октября 2026 11:43

«Явилась Богородица и велела построить храм». Узнали историю Ляденского Благовещенского мужского монастыря

Новый тримаран от пинского завода проходит испытания! Когда новинка будет доступна для туристов?
28 сентября 2026 18:34

Новый тримаран от пинского завода проходит испытания! Когда новинка будет доступна для туристов?

Каждый гость чувствует себя как дома! Побывали на колоритной агроусадьбе в Смолевичском районе
28 сентября 2026 14:28

Каждый гость чувствует себя как дома! Побывали на колоритной агроусадьбе в Смолевичском районе

Ставка – на отдых внутри страны! Как меняется туристическая карта Беларуси?
26 сентября 2026 17:35

Ставка – на отдых внутри страны! Как меняется туристическая карта Беларуси?

В Беларуси фиксируют устойчивый рост туризма – едут со всего мира
26 сентября 2026 14:05

В Беларуси фиксируют устойчивый рост туризма – едут со всего мира

В Беларуси вступил в силу основной блок изменений в законодательстве о туризме
24 сентября 2026 11:13

В Беларуси вступил в силу основной блок изменений в законодательстве о туризме

Там жил и творил гений белорусской литературы Максим Богданович – побывали в фольварке «Ракутевщина»
21 сентября 2026 14:41

Там жил и творил гений белорусской литературы Максим Богданович – побывали в фольварке «Ракутевщина»

Больше века – «корабль спасения» для полешуков: история храма в Лунинецком районе
19 сентября 2026 15:15

Больше века – «корабль спасения» для полешуков: история храма в Лунинецком районе

Как преобразилась территория Лошицкой усадьбы? Показываем, как выглядит усадебно-парковый комплекс
15 сентября 2026 10:16

Как преобразилась территория Лошицкой усадьбы? Показываем, как выглядит усадебно-парковый комплекс

Что важно современному туристу? Мнение
14 сентября 2026 14:12

Что важно современному туристу? Мнение

Как развивается туристическая инфраструктура Минска? Узнали у эксперта
14 сентября 2026 13:58

Как развивается туристическая инфраструктура Минска? Узнали у эксперта