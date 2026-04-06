Новости по тегу #Филипп Гулый

Белорусско-российский туристический конгресс, форум Travel Hub «Содружество», выставка ярмарка «Отдых 2026» – лишь самые масштабные из событий.
«Самое важное – это рост внутреннего белорусского туризма в нашу столицу и наших жителей города Минска в другие областные центры Республики Беларусь».
Он собрал в Минске более 200 представителей отрасли Беларуси и России.
8 апреля в Минске стартует III Белорусско-Российский туристический конгресс.
Это очень серьезная, глубокая тема взаимопроникновения в культуру и историю Союзного государства.
В топе у местных и иностранцев – экскурсии связанные с историей Великой Отечественной войны.
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