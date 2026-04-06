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Новости по тегу #Филипп Гулый

Большая туристическая неделя пройдет в Минске до 11 апреля – вот что ждет гостей столицы
06 апреля 2026 18:54

Большая туристическая неделя пройдет в Минске до 11 апреля – вот что ждет гостей столицы

Каким был туристический сезон 2025 – узнали у председателя правления Республиканского союза туриндустрии
05 января 2026 14:50

Каким был туристический сезон 2025 – узнали у председателя правления Республиканского союза туриндустрии

В Минске проходит туристический форум «Пора путешествовать по Союзному государству»
26 июля 2025 13:51

В Минске проходит туристический форум «Пора путешествовать по Союзному государству»

Как будет развиваться туристическая отрасль в Беларуси? Поговорили с экспертом о планах и задачах
08 апреля 2025 11:18

Как будет развиваться туристическая отрасль в Беларуси? Поговорили с экспертом о планах и задачах

Как развивается военно-патриотический туризм в Союзном государстве – поговорили с экспертами
08 апреля 2025 06:23

Как развивается военно-патриотический туризм в Союзном государстве – поговорили с экспертами

Подведены итоги туристической отрасли за 2024 год
22 декабря 2024 11:27

Подведены итоги туристической отрасли за 2024 год

Председатель Союза туристической индустрии: необязательно отдыхать на море, главное – хорошее питание и экология
19 июня 2024 19:05

Председатель Союза туристической индустрии: необязательно отдыхать на море, главное – хорошее питание и экология

Горячие тренды для отпуска! Где отдохнуть летом и как развивают туризм в Беларуси? Разбирались с экспертами
17 июня 2024 18:49

Горячие тренды для отпуска! Где отдохнуть летом и как развивают туризм в Беларуси? Разбирались с экспертами

Отдых в палатке – новый тренд? Разбираемся, так ли популярен экотуризм в Беларуси
17 июня 2024 17:22

Отдых в палатке – новый тренд? Разбираемся, так ли популярен экотуризм в Беларуси

Сколько российских туристов приезжают в Беларусь в год? Цифра миллионная!
17 июня 2024 15:56

Сколько российских туристов приезжают в Беларусь в год? Цифра миллионная!

Все 118 районов Беларуси впервые покажут свой туристический потенциал на тематической выставке
10 апреля 2024 06:58

Все 118 районов Беларуси впервые покажут свой туристический потенциал на тематической выставке

«Преодолены формальные барьеры». Белорусские специалисты из сферы туризма отправятся в обучающий тур в Китай
02 сентября 2023 08:12

«Преодолены формальные барьеры». Белорусские специалисты из сферы туризма отправятся в обучающий тур в Китай