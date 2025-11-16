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Смогли без Роналду. Сборная Португалии разгромила Армению в отборе к ЧМ-2026

16 ноября 2025 19:40
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Смогли без Роналду. Сборная Португалии разгромила Армению в отборе к ЧМ-2026-0

Сборная Португалии обыграла Армению со счетом 9:1 и вышла на чемпионат мира 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.

Жуан Невеш и Бруну Фернандеш сделали хет-трики, а Ренату Вейга, Гонсалу Рамуш и Франсишку Консейсау добавили еще по три гола. За сборную Армении забил Эдуард Сперцян. Криштиану Роналду пропускал матч из-за дисквалификации.

В параллельной игре Ирландия победила Венгрию со счетом 3:2 благодаря хет-трику Троя Парротта. Сборная Португалии заняла первую строчку в группе F, а сборная Ирландии – второе место и выйдет в нокаут-раунд.

Для португальцев это уже девятое участие в чемпионате мира и седьмое подряд.

Фото: pixabay

# Футбол

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