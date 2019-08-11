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Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде

11 августа 2019 16:47
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Новости Беларуси. От Европейского союза и его институтов мы ждем сотрудничества не только экономического и финансового. Количество белорусских туристов в Западной Европе неизменно растет. Ну а Беларусь рассчитывает на увеличение числа европейских путешественников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тем более что на неделе возможности для безвизового въезда в нашу страну расширились. Александр Лукашенко подписал указ, которым туристско-рекреационные территории Бреста и Гродно объединяются в одну безвизовую. При этом увеличивается срок пребывания без визы – до 15 суток для граждан 73 государств.

Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-1

Кроме того, в единую туристско-рекреационную территорию включены Берестовицкий, Волковысский, Вороновский и Щучинский районы. А еще Лидский. Как раз туда и отправилась наш корреспондент Виктория Ходосок.

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Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-3

Не так то просто попасть в одну из главных достопримечательностей Лиды – замок Гедимина. XIV век. Оборонительная крепость со своими легендами и даже романтикой средневековья. Туристов в «исторический прямоугольник» уж очень манят рыцарские турниры, но стать на время воином здесь можно в любое время.

Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-5
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-6
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-7
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-8
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-9
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-10
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-11

Виктория Ходосок, корреспондент:
Ну что, выглядит вполне симпатичненько. 12 килограммов – доспехи. Хороший, мне кажется, способ похудеть.

На самом верху замка в выставочном зале вам покажут и расскажут о доспехах разных веков: начиная от IX и до XVII. Уверяю, без мистики здесь не обойдется.

Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-13
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-14
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-15

Анна Некрашевич, заведующий экспозиционно-выставочным отделом Лидского историко-художественного музея:
Мы с вами подходим к шлему, и он как бы освещается. Это говорит о чем? Что восстают предки, чтобы нам, потомкам, рассказать свою историю. В данном случае это гусарский шишак XVII столетия.

Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-17

Виктория Ходосок:
Если есть возможность посидеть за богатым королевским столом, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Отведать румяного поросенка, конечно, не получится – он немного не настоящий. А вот примерить корону можно.

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Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-19
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-20

Итак, считайте, что вы на свадьбе у Ягайло и Софьи Гольшанской. Ему – 72, ей – лет 16. Сегодня этим никого не удивишь. Ели, пели, танцевали два месяца. В этом случае можно и позавидовать.

Еще на одну достопримечательность в Лиде станет больше. Пока что это просто гранитный постамент.

Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-22
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-23

Виктория Ходосок:
А вот то, что появится на пока пустом постаменте, уже совсем скоро – памятник Гедимину весом 2,5 тонны. И пока конь не доскакал до Лиды, скульпторы дорабатывают последние детали.

Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-25
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-26
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-27

Сергей Оганов, скульптор:
Мы надеемся, что все будет хорошо, что она хорошо доедет, что не сломается никакой кран, и мы сможем ее установить. Она запрыгнет на постамент, встанет, помашет хвостиком. Гедимин как-то усядется, и все будет отлично.

А теперь возвращаемся в Лиду. Те, кто увлекается прошлым, не поленитесь и загляните в музейную «хрущевку». Увидите настоящий быт 1960-х.

Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-29
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-30
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-31

Полки раритетного холодильника не пустые, флакончик легендарной «Красной Москвы» еще благоухает, а в шкафу хранятся вещи стиляг – любой модный дом позавидует.

Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-33

Татьяна Никифорова, старший научный сотрудник Лидского историко-художественного музея:
Эта была передана нам в таком комплекте. Довольно смелый по тем временам принт. И очень смелый принт на галстуке. Это прямо один из образов к фильму «Стиляги».

Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-35

Самое время показать, где можно подкрепиться. Тем более хозяйка кондитерской нас уже ждет. Чем удовлетворить душу сладкоежек? Камилия Чепелевич точно знает. Свое кафе она открыла совсем недавно прямо рядышком с замком. Свободную площадь бизнес-вумен превратила в настоящий девичий домик – мужчинам тоже можно приходить. Капкейки, шоколад, трюфели, соленые пироги, зефир ручной работы вам тоже предложат.

Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-37
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-38
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-39
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-40

Камилия Чепелевич, хозяйка кафе-кондитерской:
Просто хотелось чего-то светлого и мимишного. Этого очень не хватает. У нас в городе такого нет. Стали приходить туристы тоже. Здесь останавливаются рядом туристические автобусы. Останавливаются в гостинице. Приходят к нам на кофе, на соленые пироги, десерты, берут с собой в дорогу, в жару едят мороженое, молочные коктейли.

Предлагаю теперь выехать за город. Любителям мистики там понравится. В агрогородок Дворище. На уникальную мельницу XIX века.

Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-42
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-43

Опустошенные четыре стены возродил Геннадий Конон. Откровенно признается: это был чистый эксперимент.

Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-45

Геннадий Конон, директор туристической фирмы:
После того, как купили и посмотрели, одна из мыслей была бросить внутрь гранату – вдруг оно рассыплется. Потому все-таки провели исследования. И оказывается, оно в очень даже неплохом состоянии.

Здание представляет интерес для достаточно широкого круга туристов. Тут поселились злыдни, другие мифологические существа. Некоторые здесь прячутся.

Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-47
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-48
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-49
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-50

Многим вещам здесь более сотни лет – предметы быта, одежда, рукоделие. В подвале – комната пыток. Место не для слабонервных.

Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-52
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-53
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-54

А вот то, что мало где увидите – старинные утюги. 85 моделей. Сложно сегодня представить, как ими пользоваться.

Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-56
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-57

Геннадий Конон:
Его ставили на печку, разогревали хорошенечко. Потом пока горячи, утюжили.

Не так далеко от мельницы есть еще кое-что интересное.

Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-59
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-60
Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-61

Виктория Ходосок:
Кто сказал, что жить, как дворянину, нельзя!? Не верьте. В Тарново разрушили все стеротипы. То, что это жилой дом, предательски выдает лишь постиранная одежда. Это графское имение!

Любопытные сюда частенько приезжают. Посмотреть, каково это – жить в апартаментах XIX века. Долгое время здание пустовало и даже погибало. Но в свое время дворец реконструировали, разделили на квартиры – кстати, когда-то в них проходили настоящие балы. Возможно, и сейчас жильцы устраивают что-то подобное. Об этом история умалчивает.

Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-63

Найти, что посмотреть на просторах Лидского края точно можно. Каждый год сюда приезжают туристы из более чем 50 стран. А скоро их станет еще больше. Район теперь в «безвизовом списке».

Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-65

Я тут, в принципе, все знаю. Вообще город красивый. Один из лучших в Гродненской области.

Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-67

Замок нам понравился. Достаточно интересно. Детям понравилось. Особенно комната пыток.

В замке проводятся иногда рыцарские турниры. Это очень интересно. С детьми ездили. Им очень понравилось.

Здесь можно станцевать на балу и пожить в старинной спальне: что нужно знать туристу, отправляясь в Мирский замок

Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде-69
# Туризм # Виктория Ходосок

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