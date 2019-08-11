Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде

Новости Беларуси. От Европейского союза и его институтов мы ждем сотрудничества не только экономического и финансового. Количество белорусских туристов в Западной Европе неизменно растет. Ну а Беларусь рассчитывает на увеличение числа европейских путешественников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тем более что на неделе возможности для безвизового въезда в нашу страну расширились. Александр Лукашенко подписал указ, которым туристско-рекреационные территории Бреста и Гродно объединяются в одну безвизовую. При этом увеличивается срок пребывания без визы – до 15 суток для граждан 73 государств.

Кроме того, в единую туристско-рекреационную территорию включены Берестовицкий, Волковысский, Вороновский и Щучинский районы. А еще Лидский. Как раз туда и отправилась наш корреспондент Виктория Ходосок. Путеводитель по замкам Беларуси: какие древние сооружения стоит посетить туристу в первую очередь

Не так то просто попасть в одну из главных достопримечательностей Лиды – замок Гедимина. XIV век. Оборонительная крепость со своими легендами и даже романтикой средневековья. Туристов в «исторический прямоугольник» уж очень манят рыцарские турниры, но стать на время воином здесь можно в любое время.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Ну что, выглядит вполне симпатичненько. 12 килограммов – доспехи. Хороший, мне кажется, способ похудеть. На самом верху замка в выставочном зале вам покажут и расскажут о доспехах разных веков: начиная от IX и до XVII. Уверяю, без мистики здесь не обойдется.

Анна Некрашевич, заведующий экспозиционно-выставочным отделом Лидского историко-художественного музея:

Мы с вами подходим к шлему, и он как бы освещается. Это говорит о чем? Что восстают предки, чтобы нам, потомкам, рассказать свою историю. В данном случае это гусарский шишак XVII столетия.

Виктория Ходосок:

Если есть возможность посидеть за богатым королевским столом, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Отведать румяного поросенка, конечно, не получится – он немного не настоящий. А вот примерить корону можно. «Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке

Итак, считайте, что вы на свадьбе у Ягайло и Софьи Гольшанской. Ему – 72, ей – лет 16. Сегодня этим никого не удивишь. Ели, пели, танцевали два месяца. В этом случае можно и позавидовать. Еще на одну достопримечательность в Лиде станет больше. Пока что это просто гранитный постамент.

Виктория Ходосок:

А вот то, что появится на пока пустом постаменте, уже совсем скоро – памятник Гедимину весом 2,5 тонны. И пока конь не доскакал до Лиды, скульпторы дорабатывают последние детали.

Сергей Оганов, скульптор:

Мы надеемся, что все будет хорошо, что она хорошо доедет, что не сломается никакой кран, и мы сможем ее установить. Она запрыгнет на постамент, встанет, помашет хвостиком. Гедимин как-то усядется, и все будет отлично. А теперь возвращаемся в Лиду. Те, кто увлекается прошлым, не поленитесь и загляните в музейную «хрущевку». Увидите настоящий быт 1960-х.

Полки раритетного холодильника не пустые, флакончик легендарной «Красной Москвы» еще благоухает, а в шкафу хранятся вещи стиляг – любой модный дом позавидует.

Татьяна Никифорова, старший научный сотрудник Лидского историко-художественного музея:

Эта была передана нам в таком комплекте. Довольно смелый по тем временам принт. И очень смелый принт на галстуке. Это прямо один из образов к фильму «Стиляги».

Самое время показать, где можно подкрепиться. Тем более хозяйка кондитерской нас уже ждет. Чем удовлетворить душу сладкоежек? Камилия Чепелевич точно знает. Свое кафе она открыла совсем недавно прямо рядышком с замком. Свободную площадь бизнес-вумен превратила в настоящий девичий домик – мужчинам тоже можно приходить. Капкейки, шоколад, трюфели, соленые пироги, зефир ручной работы вам тоже предложат.

Камилия Чепелевич, хозяйка кафе-кондитерской:

Просто хотелось чего-то светлого и мимишного. Этого очень не хватает. У нас в городе такого нет. Стали приходить туристы тоже. Здесь останавливаются рядом туристические автобусы. Останавливаются в гостинице. Приходят к нам на кофе, на соленые пироги, десерты, берут с собой в дорогу, в жару едят мороженое, молочные коктейли. Предлагаю теперь выехать за город. Любителям мистики там понравится. В агрогородок Дворище. На уникальную мельницу XIX века.

Опустошенные четыре стены возродил Геннадий Конон. Откровенно признается: это был чистый эксперимент.

Геннадий Конон, директор туристической фирмы:

После того, как купили и посмотрели, одна из мыслей была бросить внутрь гранату – вдруг оно рассыплется. Потому все-таки провели исследования. И оказывается, оно в очень даже неплохом состоянии. Здание представляет интерес для достаточно широкого круга туристов. Тут поселились злыдни, другие мифологические существа. Некоторые здесь прячутся.

Многим вещам здесь более сотни лет – предметы быта, одежда, рукоделие. В подвале – комната пыток. Место не для слабонервных.

А вот то, что мало где увидите – старинные утюги. 85 моделей. Сложно сегодня представить, как ими пользоваться.

Геннадий Конон:

Его ставили на печку, разогревали хорошенечко. Потом пока горячи, утюжили. Не так далеко от мельницы есть еще кое-что интересное.

Виктория Ходосок:

Кто сказал, что жить, как дворянину, нельзя!? Не верьте. В Тарново разрушили все стеротипы. То, что это жилой дом, предательски выдает лишь постиранная одежда. Это графское имение! Любопытные сюда частенько приезжают. Посмотреть, каково это – жить в апартаментах XIX века. Долгое время здание пустовало и даже погибало. Но в свое время дворец реконструировали, разделили на квартиры – кстати, когда-то в них проходили настоящие балы. Возможно, и сейчас жильцы устраивают что-то подобное. Об этом история умалчивает.

Найти, что посмотреть на просторах Лидского края точно можно. Каждый год сюда приезжают туристы из более чем 50 стран. А скоро их станет еще больше. Район теперь в «безвизовом списке».

Я тут, в принципе, все знаю. Вообще город красивый. Один из лучших в Гродненской области.