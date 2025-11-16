Почему африканский вектор важен для Минска и чем выгодны мы – объяснил политолог

Сегодня играем по-крупному, рассуждаем о целом континенте, где больше не хотят оглядываться на прошлое, а готовы только уверенно идти в будущее – Африка. С кем этой огромной части света сегодня по пути и где здесь наше место под солнцем?

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий: Давайте сейчас посмотрим, как выглядит белорусское присутствие на Африканском континенте. Из 54 стран с 51 государством у Минска установлены дипломатические отношения. Наша африканская стратегия – тот случай, когда и политическая воля, и экономическая необходимость, целесообразность совпадают?

Петр Петровский, политолог:

Во-первых, следует подчеркнуть, что отношения Беларуси с африканскими странами имеют совершенно иной характер, нежели отношения крупных мировых игроков. Мы не преследуем никаких геополитических целей в Африке, не ставим перед нашими африканскими партнерами каких-то политических задач.

Наша экономика является экспортно ориентированной. И нам интересно видеть в африканских государствах стабильных и предсказуемых партнеров, союзников в этом плане. Чем мы выгодны для африканских стран?

Кроме того, чтобы просто продать какие-то наши товары, фактически такой африканский супермаркет, мы предлагаем нашим африканским коллегам трансфер наших технологий. Пример Зимбабве показателен, когда сельскохозяйственные подходы, технологии под ключ фактически были укоренены в этой стране и решили продовольственную проблему. Это наши агрогородки, агропромышленные холдинги.

Фактически там создавалась под ключ подобная белорусской сельскохозяйственная агропромышленная модель. И это мы можем предлагать, можем предлагать промышленную кооперацию. А для африканских стран это фактически выход на новый технологический уклад.

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