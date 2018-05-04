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В Бресте туристов угостят шоколадной пуговицей фонарщика

04 мая 2018 13:24
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Новости Беларуси. В Бресте главная «фишка» для туристов – вечером.

В Бресте туристов угостят шоколадной пуговицей фонарщика -1

Вот уже 9 лет настоящий фонарщик на центральной улице города зажигает фонари в окружении десятков туристов.

В Бресте туристов угостят шоколадной пуговицей фонарщика -4

Ранним утром – гасит, рассказали в программе «Специальный репортаж».

В Бресте туристов угостят шоколадной пуговицей фонарщика -7

Виктор Кирисюк, фонарщик:
Надо залить керосин, фитиля подрезать – они чёрные. Специфика поменялась. Раньше работал с электричеством.

А сейчас приходится с керосином работать.

В Бресте туристов угостят шоколадной пуговицей фонарщика -10

Загадочный фонарщик настолько полюбился туристам, что брестские ремесленники решили открыть «Уголок повелителя фонарей».

В Бресте туристов угостят шоколадной пуговицей фонарщика -13

Здесь можно примерить форменный сюртук или фуражку.

Если верить легенде, на счастье надо оторвать, а лучше съесть пуговицу фонарщика.   

В Бресте туристов угостят шоколадной пуговицей фонарщика -16

Жан Васько, председатель профсоюза ремесленников Брестской области: 
Мы не могли допустить, чтобы гости нашего города глотали металлические пуговицы фонарщика. Поэтому одна из брестских компаний сейчас разрабатывает шоколадные пуговицы фонарщика, которые можно будет смело проглотить.

В Бресте туристов угостят шоколадной пуговицей фонарщика -19

«Дорогой туриста». Специальный репортаж

# Туризм # общество # Виктор Кирисюк # Жан Васько

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