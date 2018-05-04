В Бресте туристов угостят шоколадной пуговицей фонарщика

Новости Беларуси. В Бресте главная «фишка» для туристов – вечером.
Новости Беларуси. В Бресте главная «фишка» для туристов – вечером.
Вот уже 9 лет настоящий фонарщик на центральной улице города зажигает фонари в окружении десятков туристов.
Ранним утром – гасит, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Виктор Кирисюк, фонарщик:
Надо залить керосин, фитиля подрезать – они чёрные. Специфика поменялась. Раньше работал с электричеством.
А сейчас приходится с керосином работать.
Загадочный фонарщик настолько полюбился туристам, что брестские ремесленники решили открыть «Уголок повелителя фонарей».
Здесь можно примерить форменный сюртук или фуражку.
Если верить легенде, на счастье надо оторвать, а лучше съесть пуговицу фонарщика.
Жан Васько, председатель профсоюза ремесленников Брестской области:
Мы не могли допустить, чтобы гости нашего города глотали металлические пуговицы фонарщика. Поэтому одна из брестских компаний сейчас разрабатывает шоколадные пуговицы фонарщика, которые можно будет смело проглотить.