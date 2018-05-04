В Бресте туристов угостят шоколадной пуговицей фонарщика

Новости Беларуси. В Бресте главная «фишка» для туристов – вечером.

Вот уже 9 лет настоящий фонарщик на центральной улице города зажигает фонари в окружении десятков туристов.

Ранним утром – гасит, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Виктор Кирисюк, фонарщик:

Надо залить керосин, фитиля подрезать – они чёрные. Специфика поменялась. Раньше работал с электричеством. А сейчас приходится с керосином работать.

Загадочный фонарщик настолько полюбился туристам, что брестские ремесленники решили открыть «Уголок повелителя фонарей».

Здесь можно примерить форменный сюртук или фуражку. Если верить легенде, на счастье надо оторвать, а лучше съесть пуговицу фонарщика.