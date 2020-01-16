На одну городскую легенду больше. В Бресте появится трубач, который будет оповещать о наступлении полудня
Новости Беларуси. К фонарщику присоединяется трубач. На одну городскую легенду в тысячелетнем Бресте станет больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные энтузиасты возрождают традицию, по которой именно трубач оповещает город о наступлении полудня. Официальный старт проекту дадут 17 января.
Накануне премьеры первые «звуки» услышала Кристина Протосовицкая.
Александр Скиндер – один из трех идейных вдохновителей появления «берестейского трубача». Широко известный брестчанам шоколатье – он с партнерами взялся за непростое дело – создать новую городскую легенду для жителей и туристов.
Александр Скиндер, руководитель историко-культурно-просветительского учреждения «Брестские легенды»:
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни там – еще никто не в курсе. Точно также с нашим трубачом. Был ли прототип или нет – историки до сих пор спорят. Но эти споры могут затянуться на десятилетия, а мы хотим это сделать здесь и сейчас, сегодня.
Слухи о «трубаче» разгуливали по Бресту около года. За это время отшивались костюмы – их всего 8 – для глашатого и пажей, а параллельно создавался единственный в своем роде музыкальный инструмент.
Ивановские бондари изготовили его по старинной технологии. Труба составная – из 2 частей.
Александр Скиндер:
Материалом изготовления послужила древесина, выращенная ласково в белорусских условиях. Длина – 4 метра, вес порядка 30 кг.
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Проект целиком на этапе создания пытались выкупить дважды – предложения поступали из Гродно и Польши. Но трубач гражданство не сменил. Прописался в Бресте на Гребном канале и неслучайно.
Александр Скиндер:
Вы сами видите, какой здесь ветер, здесь водная гладь лучшего в мире Гребного канала, которая тоже отражает звук. И куда ветер понесет звук, никто никогда знать не будет. Как далеко он залетит – вопрос загадочный.
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Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Личность трубача держат в строжайшем секрете. Известно, что на своем рабочем месте он будет появляться ежедневно за 15 минут до полудня, чтобы соблюсти ритуал – развесить 4 штандарта и трижды протрубить.
Уже завтра ровно в полдень над Брестом раздадутся первые позывные берестейского трубача. Гости и горожане города станут свидетелями рождения новой легенды.