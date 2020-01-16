На одну городскую легенду больше. В Бресте появится трубач, который будет оповещать о наступлении полудня

Новости Беларуси. К фонарщику присоединяется трубач. На одну городскую легенду в тысячелетнем Бресте станет больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные энтузиасты возрождают традицию, по которой именно трубач оповещает город о наступлении полудня. Официальный старт проекту дадут 17 января. Накануне премьеры первые «звуки» услышала Кристина Протосовицкая.





Александр Скиндер – один из трех идейных вдохновителей появления «берестейского трубача». Широко известный брестчанам шоколатье – он с партнерами взялся за непростое дело – создать новую городскую легенду для жителей и туристов.

Александр Скиндер, руководитель историко-культурно-просветительского учреждения «Брестские легенды»:

Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни там – еще никто не в курсе. Точно также с нашим трубачом. Был ли прототип или нет – историки до сих пор спорят. Но эти споры могут затянуться на десятилетия, а мы хотим это сделать здесь и сейчас, сегодня.

Слухи о «трубаче» разгуливали по Бресту около года. За это время отшивались костюмы – их всего 8 – для глашатого и пажей, а параллельно создавался единственный в своем роде музыкальный инструмент.

Ивановские бондари изготовили его по старинной технологии. Труба составная – из 2 частей. Александр Скиндер:

Материалом изготовления послужила древесина, выращенная ласково в белорусских условиях. Длина – 4 метра, вес порядка 30 кг. Загадочный герой: история о брестском фонарщике, который 9 лет не дает жителям и туристам забыть историю города

Проект целиком на этапе создания пытались выкупить дважды – предложения поступали из Гродно и Польши. Но трубач гражданство не сменил. Прописался в Бресте на Гребном канале и неслучайно. Александр Скиндер:

Вы сами видите, какой здесь ветер, здесь водная гладь лучшего в мире Гребного канала, которая тоже отражает звук. И куда ветер понесет звук, никто никогда знать не будет. Как далеко он залетит – вопрос загадочный. В шоу «Кто хочет стать миллионером?» режиссёр и актриса не ответили на вопрос о белорусском Бресте