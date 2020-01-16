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На одну городскую легенду больше. В Бресте появится трубач, который будет оповещать о наступлении полудня

16 января 2020 16:34
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Новости Беларуси. К фонарщику присоединяется трубач. На одну городскую легенду в тысячелетнем Бресте станет больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные энтузиасты возрождают традицию, по которой именно трубач оповещает город о наступлении полудня. Официальный старт проекту дадут 17 января.  

Накануне премьеры первые «звуки» услышала Кристина Протосовицкая. 

На одну городскую легенду больше. В Бресте появится трубач, который будет оповещать о наступлении полудня-1



Александр Скиндер – один из трех идейных вдохновителей появления «берестейского трубача». Широко известный брестчанам шоколатье – он с партнерами взялся за непростое дело – создать новую городскую легенду для жителей и туристов. 

В Бресте туристов угостят шоколадной пуговицей фонарщика

На одну городскую легенду больше. В Бресте появится трубач, который будет оповещать о наступлении полудня-4

Александр Скиндер, руководитель историко-культурно-просветительского учреждения «Брестские легенды»:
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни там еще никто не в курсе. Точно также с нашим трубачом. Был ли прототип или нет историки до сих пор спорят. Но эти споры могут затянуться на десятилетия, а мы хотим это сделать здесь и сейчас, сегодня.  

На одну городскую легенду больше. В Бресте появится трубач, который будет оповещать о наступлении полудня-7

Слухи о «трубаче» разгуливали по Бресту около года. За это время отшивались костюмы – их всего 8 – для глашатого и пажей, а параллельно создавался единственный в своем роде музыкальный инструмент.   

На одну городскую легенду больше. В Бресте появится трубач, который будет оповещать о наступлении полудня-10

Ивановские бондари изготовили его по старинной технологии. Труба составная – из 2 частей. 

Александр Скиндер:
Материалом изготовления послужила древесина, выращенная ласково в белорусских условиях. Длина – 4 метра, вес порядка  30 кг.   

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На одну городскую легенду больше. В Бресте появится трубач, который будет оповещать о наступлении полудня-13

Проект целиком на этапе создания пытались выкупить дважды – предложения поступали из Гродно и Польши. Но трубач гражданство не сменил. Прописался в Бресте на Гребном канале и неслучайно. 

Александр Скиндер:  
Вы сами видите, какой здесь ветер, здесь водная гладь лучшего в мире Гребного канала, которая тоже отражает звук. И куда ветер понесет звук, никто никогда знать не будет. Как далеко он залетит – вопрос загадочный.  

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На одну городскую легенду больше. В Бресте появится трубач, который будет оповещать о наступлении полудня-16

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Личность трубача держат в строжайшем секрете. Известно, что на своем рабочем месте он будет появляться ежедневно за 15 минут до полудня, чтобы соблюсти ритуал развесить 4 штандарта и трижды протрубить. 
Уже завтра ровно в полдень над Брестом раздадутся первые позывные берестейского трубача. Гости и горожане города станут свидетелями рождения новой легенды.  

# Туризм # общество # Кристина Протосовицкая # Александр Скиндер # Фотофакт

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