Агроусадьба в центре города. Посмотрите, как выглядит одна из самых необычных гостиниц Бреста

Анна Рытова, директор гостиничного комплекса:

Мотель, по сути, – это придорожная гостиница с минимальным набором услуг и входом номера со стороны улицы. Но у нас немножко больше, чем просто мотель. У нас больше похоже на агрокомплекс, агроусадьбу, которая находится в центре города.