Агроусадьба в центре города. Посмотрите, как выглядит одна из самых необычных гостиниц Бреста

Новости Беларуси. Расширение безвиза дало мощный толчок развитию туристической инфраструктуры – кафе, рестораны и хостелы стали открываться десятками.
Новости Беларуси. Расширение безвиза дало мощный толчок развитию туристической инфраструктуры – кафе, рестораны и хостелы стали открываться десятками.
Анна Рытова, директор гостиничного комплекса:
Мотель, по сути, – это придорожная гостиница с минимальным набором услуг и входом номера со стороны улицы. Но у нас немножко больше, чем просто мотель. У нас больше похоже на агрокомплекс, агроусадьбу, которая находится в центре города.
Гостиничный комплекс с красивым названием «Старый город» в Бресте. Его открыли в 2017 году на месте вещевого рынка.
Деревянные домики, когда-то служившие торговыми павильонами, приспособили под номера.
В них есть все необходимое (кровать, чистое белье, ванная) и невысокая цена – все это устраивает зарубежных туристов. Благоустроили территорию, построили кафе.
Но главная фишка – это кемпинг, когда есть возможность приезжать в гости на своих домах.