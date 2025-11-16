В Египте очень уважают политический курс Лукашенко – эксперт

Сегодня играем по-крупному, рассуждаем о целом континенте, где больше не хотят оглядываться на прошлое, а готовы только уверенно идти в будущее – Африка. С кем этой огромной части света сегодня по пути и где здесь наше место под солнцем?

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий:

История сотрудничества Беларуси и Зимбабве может стать примером и для других стран, каким образом приходить на Африканский континент.

Александр Лукашенко намерен посетить Зимбабве с ответным визитом.

Нур Нада, профессор Академии управленческих наук имени Садата, руководитель представительства Ассамблеи народов Евразии в Арабской Республике Египет:

Я на 100 % с вами согласен. Вижу, что египетские и белорусские отношения растут очень сильно. Особенно в данный момент, тем более что хорошие отношения между господином Лукашенко и Ас-Сиси, нашим президентом.

Думаю, что есть огромные перспективы развития для торговых отношений, экономических. Отношения в разных сферах растут между Египтом и Беларусью. Действительно есть возможность, особенно в данный момент. Хорошо знаю, что мы начали взаимовыгодные научные и технические отношения даже в торговой сфере. Хотя пока этого очень мало по сравнению с тем, что мы можем делать вместе.

Мы очень сильно уважаем опыт Беларуси и очень сильно уважаем внешний политический курс господина Лукашенко, которого считаем одним из лидеров Европы, который сохраняет хорошие отношения не только с Египтом, но с Африкой в целом.