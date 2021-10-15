Закрытых тем нет. Самое важное о заседании Совета глав государств СНГ 15 октября
Новости Беларуси. Опыт и лучшие наработки Союзного государства Беларуси и России могут стать локомотивом интеграционных процессов в рамках СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким мнением 15 октября поделился Александр Лукашенко с участниками юбилейного саммита СНГ.
Наш Президент считает недостаточной роль Содружества как регионального игрока. Глава государства уверен: защищать интересы в мире нужно вместе. К тому же экономическое давление усиливается.
Общались лидеры в формате онлайн. Однако на продуктивности это не сказалось, уверен наш политический обозреватель Евгений Пустовой.
Эмомали Рахмон, президент Таджикистана:
Хотел бы выразить признательность Президенту Республики Беларусь, уважаемому Александру Григорьевичу Лукашенко, за организацию юбилейного заседания Совета глав государств СНГ.
Шавкат Мерзиеев, президент Узбекистана:
Присоединяюсь к высказываниям коллег. Слова искренней признательности уважаемому Александру Григорьевичу за организацию нашей встречи в нынешних непростых условиях продолжающейся пандемии.
Саммит онлайн – веяние времени. Нет щелкающих фотоаппаратов, толп журналистов, ярких стендапов. Нет деталей встречи и кадров из кулуаров.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В кулуарах Содружества ходят легенды о белорусском гостеприимстве – умеем мы организовывать интеграционные саммиты. К тому же в Минске расположена штаб-квартира СНГ. Готовились и на этот раз. Но из-за антиковидных мер флаги стран СНГ так и остались лежать на складе.
Президенты встретились без масок, но на приличной социальной дистанции. Но она не чувствовалась. Связисты постарались: обеспечили первоклассный звук и яркую картинку.
Геннадий Мельников, первый заместитель генерального директора РУП «Белтелеком»:
У нас в СНГ есть такое – организация связи – это региональное содружество в области связи, и связисты никогда не теряли контакта между собой. Это позволило в довольно короткие сроки «Белтелекому» организовать высокоскоростные каналы с нашими странами СНГ и на базе современной платформы видеоконференцсвязи организовать существующее мероприятие – видеоконференцсвязь по саммиту СНГ.
Евгений Пустовой:
Президенты друг друга услышали, а журналисты успели подчеркнуть некоторые детали. Например, президент Туркменистана и премьер Молдовы появились без флага СНГ, а президент Путин – с опозданием. Четкий подход и конкретика звучат от белорусского лидера. Он на правах председательства ведет саммит. Как сейчас модно говорить – модерирует.
СНГ 30 лет. И в юбилейный год председательствует Беларусь. Весьма символично. На нашей земле было создано Содружество, а наш Президент лично не раз, порой даже резкими заявлениями, придавал новый импульс работе этому крупному интеграционному объединению.
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Евгений Пустовой:
Про экономическое сотрудничество говорила и премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. Глава правительства вторила постоянным предложениям официального Минска. Скорее всего, это было не только из-за ответной симпатии на галантное отношение нашего Президента.
Работать придется в непростых условиях. Но даже в такой ситуации Содружество придерживается миролюбивой и сострадательной позиции. Предложение Бишкека поддержал официальный Минск.
Садыр Жапаров, президент Кыргызстана:
Кыргызская сторона предлагает рассмотреть возможность направления под эгидой СНГ гуманитарной помощи народу Афганистана. Уверен, что такая акция послужит укреплению авторитета СНГ на международной арене и, безусловно, будет способствовать в восстановлении стабильности в этой стране.
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Главы государств сделали заявление о развитии сотрудничества в сфере миграции, договорились работать вместе и в обеспечении биологической безопасности. Еще один документ касается безопасности более видимой. Теперь «отмывать» доходы, полученные преступным путем, будет практически невозможно, как и финансировать терроризм и поддерживать распространение оружия массового уничтожения.
Всего подписано 11 документов. Белорусское председательство было весьма плодотворным. С восточным размахом это в своей речи несколько раз отметил Эмомали Рахмон.
Эмомали Рахмон:
Хотел бы еще раз поблагодарить наших белорусских друзей и лично Президента Республики Беларусь, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, за успешное председательство в СНГ в юбилейный год.
Александр Лукашенко: «Опыт союза Беларуси и России вновь может выступить локомотивом интеграционных процессов». Читайте здесь.