Закрытых тем нет. Самое важное о заседании Совета глав государств СНГ 15 октября

Новости Беларуси. Опыт и лучшие наработки Союзного государства Беларуси и России могут стать локомотивом интеграционных процессов в рамках СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким мнением 15 октября поделился Александр Лукашенко с участниками юбилейного саммита СНГ.

Наш Президент считает недостаточной роль Содружества как регионального игрока. Глава государства уверен: защищать интересы в мире нужно вместе. К тому же экономическое давление усиливается. Общались лидеры в формате онлайн. Однако на продуктивности это не сказалось, уверен наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Эмомали Рахмон, президент Таджикистана:

Хотел бы выразить признательность Президенту Республики Беларусь, уважаемому Александру Григорьевичу Лукашенко, за организацию юбилейного заседания Совета глав государств СНГ.

Шавкат Мерзиеев, президент Узбекистана:

Присоединяюсь к высказываниям коллег. Слова искренней признательности уважаемому Александру Григорьевичу за организацию нашей встречи в нынешних непростых условиях продолжающейся пандемии.

Саммит онлайн – веяние времени. Нет щелкающих фотоаппаратов, толп журналистов, ярких стендапов. Нет деталей встречи и кадров из кулуаров.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В кулуарах Содружества ходят легенды о белорусском гостеприимстве – умеем мы организовывать интеграционные саммиты. К тому же в Минске расположена штаб-квартира СНГ. Готовились и на этот раз. Но из-за антиковидных мер флаги стран СНГ так и остались лежать на складе. Президенты встретились без масок, но на приличной социальной дистанции. Но она не чувствовалась. Связисты постарались: обеспечили первоклассный звук и яркую картинку.

Геннадий Мельников, первый заместитель генерального директора РУП «Белтелеком»:

У нас в СНГ есть такое – организация связи – это региональное содружество в области связи, и связисты никогда не теряли контакта между собой. Это позволило в довольно короткие сроки «Белтелекому» организовать высокоскоростные каналы с нашими странами СНГ и на базе современной платформы видеоконференцсвязи организовать существующее мероприятие – видеоконференцсвязь по саммиту СНГ.

Евгений Пустовой:

Президенты друг друга услышали, а журналисты успели подчеркнуть некоторые детали. Например, президент Туркменистана и премьер Молдовы появились без флага СНГ, а президент Путин – с опозданием. Четкий подход и конкретика звучат от белорусского лидера. Он на правах председательства ведет саммит. Как сейчас модно говорить – модерирует.

Работать придется в непростых условиях. Но даже в такой ситуации Содружество придерживается миролюбивой и сострадательной позиции. Предложение Бишкека поддержал официальный Минск.