Лукашенко: «Беларусь была и остаётся активным участником региональных интеграционных объединений»

Новости Беларуси. Опыт и лучшие наработки Союзного государства Беларуси и России могут стать локомотивом интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. Таким мнением 15 октября поделился Александр Лукашенко с участниками юбилейного саммита СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш Президент считает недостаточной роль Содружества как регионального игрока. Глава государства уверен: защищать интересы в мире нужно вместе. К тому же экономическое давление усиливается.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

СНГ 30 лет. И в юбилейный год председательствует Беларусь. Весьма символично. На нашей земле было создано Содружество, а наш Президент лично не раз, порой даже резкими заявлениями, придавал новый импульс работе этого крупного интеграционного объединения.