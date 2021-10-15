Лукашенко: «Беларусь была и остаётся активным участником региональных интеграционных объединений»
Новости Беларуси. Опыт и лучшие наработки Союзного государства Беларуси и России могут стать локомотивом интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. Таким мнением 15 октября поделился Александр Лукашенко с участниками юбилейного саммита СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш Президент считает недостаточной роль Содружества как регионального игрока. Глава государства уверен: защищать интересы в мире нужно вместе. К тому же экономическое давление усиливается.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
СНГ 30 лет. И в юбилейный год председательствует Беларусь. Весьма символично. На нашей земле было создано Содружество, а наш Президент лично не раз, порой даже резкими заявлениями, придавал новый импульс работе этого крупного интеграционного объединения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Важное значение придается вопросам развития общего экономического пространства, расширению и повышению эффективности взаимной торговли. Ведется работа по соглашению о свободной торговле услугами, сокращению до минимума ограничений и изъятий из режима свободной торговли товарами, а также по вопросам устранения технических барьеров, унификации правил и процедур государственных закупок.
Беларусь была и остается активным участником региональных интеграционных объединений. И сегодня мы еще раз это подтверждаем. Я уверен, что совместными усилиями мы до конца года выполним намеченные мероприятия на благо наших стран и народов.
Лукашенко на саммите СНГ: необходимы активизация взаимной торговли и инвестиций, минимизация искусственных барьеров. Читайте здесь.