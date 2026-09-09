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Новости по тегу #Эмомали Рахмон

Лукашенко поздравил Президента Таджикистана с 35-летием Государственной независимости
09 сентября 2026 05:37

Лукашенко поздравил Президента Таджикистана с 35-летием Государственной независимости

Рахмон: ассамблея – востребованная площадка для конструктивного диалога между государствами – участниками СНГ
14 ноября 2025 11:13

Рахмон: ассамблея – востребованная площадка для конструктивного диалога между государствами – участниками СНГ

Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ
09 октября 2025 10:31

Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

Лукашенко провёл телефонный разговор с Рахмоном
05 октября 2025 10:33

Лукашенко провёл телефонный разговор с Рахмоном

Зарубежные коллеги поздравили Лукашенко с победой на выборах – лидеры провели ряд переговоров
27 января 2025 11:26

Зарубежные коллеги поздравили Лукашенко с победой на выборах – лидеры провели ряд переговоров

Лукашенко поздравил Президента Таджикистана с Днём Государственной независимости
09 сентября 2024 08:25

Лукашенко поздравил Президента Таджикистана с Днём Государственной независимости

«Проблем громадьё, задач такое же количество». Лукашенко встретился с послом Таджикистана
15 января 2024 10:36

«Проблем громадьё, задач такое же количество». Лукашенко встретился с послом Таджикистана

Виктор Хренин: наши коллеги активно изучают достижения белорусского ВПК
26 ноября 2023 18:52

Виктор Хренин: наши коллеги активно изучают достижения белорусского ВПК

Лукашенко провёл встречу с президентом Таджикистана Рахмоном
22 ноября 2023 20:07

Лукашенко провёл встречу с президентом Таджикистана Рахмоном

Лукашенко – Рахмону: встречаю вас как друга! Вас уважают за открытость
22 ноября 2023 17:52

Лукашенко – Рахмону: встречаю вас как друга! Вас уважают за открытость

Лидеры стран ОДКБ начинают прибывать в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности
22 ноября 2023 13:58

Лидеры стран ОДКБ начинают прибывать в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности

Александр Лукашенко: Россия должна быть системообразующим звеном нашего объединения СНГ
13 октября 2023 18:00

Александр Лукашенко: Россия должна быть системообразующим звеном нашего объединения СНГ