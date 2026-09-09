Новости по тегу #Эмомали Рахмон

Александр Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону здоровья и счастья, а жителям Таджикистана – мира и процветания.
С главами парламентских делегаций встретился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Диалог состоялся во Дворце Нации – официальной резиденции главы государства.
Президент Беларуси с двухдневным рабочим визитом направился в Таджикистан.
Во время звонка Президент Беларуси поздравил коллегу из Таджикистана с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья на долгие годы, счастья и неизменных успехов во всех начинаниях.
Владимир Путин отметил, что эта победа наглядно свидетельствует о высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Беларусь.
Глава государства выразил уверенность, что основанное на совместном историческом прошлом белорусско-таджикское партнерство будет и далее активно развиваться.
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