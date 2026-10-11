Главное политическое событие недели прошло в Туркменистане в курортной зоне Аваза.
Саммит глав государств СНГ прошел в Туркменистане.
Участие в заседании Пленума приняли представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Президент прокомментировал предстоящий выход страны из СНГ.
В СНГ 2028 год объявлен Годом социального развития и качества жизни, а 2029-й – Годом транспортной связанности.
Отдельный акцент сделан на развитии торговли, транспорта, ИКТ, правовых норм, науки, образования, культуры и молодежных обменов.
Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ.
Глава государства на саммите Содружества Независимых Государств в Туркменистане подчеркнул, что такое решение – не отражение воли рядовых граждан республики, а следствие политики руководства страны, которое действует без должной дальновидности.
Основная цель визита Президента Беларуси – участие в саммите СНГ. Он пройдет в туркменской «Авазе». Как ожидается, лидеры обсудят сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах, подведут итоги работы Содружества и определят задачи на перспективу.
В общей сложности будет обсуждаться более полутора десятков вопросов. Они, в том числе, касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти.
Переговорам лидеров предшествует заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Максим Рыженков и его коллеги собрались, чтобы поделиться мнениями по актуальным вопросам. В повестке 28 пунктов.
Содружество независимых государств – старейшее на постсоветском пространстве интеграционное объединение. Уже потом появилось Союзное государство Беларуси и России, много позже евразийская «пятерка».
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