Прямой эфир

Новости по тегу #СНГ

Юбилейный саммит СНГ: чего не хватает Содружеству и где искать компромиссы? Подводим итоги
11 октября 2026 16:50

Юбилейный саммит СНГ: чего не хватает Содружеству и где искать компромиссы? Подводим итоги

Лукашенко не сомневается в потенциале СНГ
09 октября 2026 17:11

Лукашенко не сомневается в потенциале СНГ

В Минске обсудили новации в деятельности Экономического суда СНГ
09 октября 2026 16:46

В Минске обсудили новации в деятельности Экономического суда СНГ

«Зачем терять то, что имеем». Лукашенко призвал руководство Молдовы подумать о простых людях
09 октября 2026 16:37

«Зачем терять то, что имеем». Лукашенко призвал руководство Молдовы подумать о простых людях

Совет глав государств СНГ официально утвердил тематику на 2028 и 2029 годы на заседании в Туркменистане
09 октября 2026 10:36

Совет глав государств СНГ официально утвердил тематику на 2028 и 2029 годы на заседании в Туркменистане

Главы государств СНГ утвердили заявление в связи с 35-летием организации
09 октября 2026 08:54

Главы государств СНГ утвердили заявление в связи с 35-летием организации

Лукашенко призвал страны СНГ укреплять экономическое сотрудничество
09 октября 2026 07:54

Лукашенко призвал страны СНГ укреплять экономическое сотрудничество

Лукашенко прокомментировал предстоящий выход Молдовы из СНГ
09 октября 2026 07:26

Лукашенко прокомментировал предстоящий выход Молдовы из СНГ

Лукашенко принимает участие в официальном приеме от имени Президента Туркменистана
08 октября 2026 16:53

Лукашенко принимает участие в официальном приеме от имени Президента Туркменистана

Лукашенко направился с рабочим визитом в Туркменистан на саммит СНГ
08 октября 2026 10:37

Лукашенко направился с рабочим визитом в Туркменистан на саммит СНГ

Главы МИД Беларуси и Туркменистана подписали программу сотрудничества на два года
07 октября 2026 17:40

Главы МИД Беларуси и Туркменистана подписали программу сотрудничества на два года

Генеральный секретарь СНГ: мы должны быть едины, особенно в нынешних условиях
07 октября 2026 17:26

Генеральный секретарь СНГ: мы должны быть едины, особенно в нынешних условиях