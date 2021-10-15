«Нет возражений? Нет». Кого назначили на должность Антитеррористического центра СНГ?

Новости Беларуси. Опыт Союзного государства Беларуси и России может стать локомотивом интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом 15 октября заявил Александр Лукашенко во время саммита СНГ. Лидеры общались в онлайн-формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 октября назначен на должность новый руководитель Антитеррористического центра СНГ. Им стал широко известный профессионал в узких кругах. Нынешнего ректора Академии ФСБ представил глава Исполкома Сергей Лебедев.