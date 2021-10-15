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«Нет возражений? Нет». Кого назначили на должность Антитеррористического центра СНГ?

15 октября 2021 17:41
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Новости Беларуси. Опыт Союзного государства Беларуси и России может стать локомотивом интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом 15 октября заявил Александр Лукашенко во время саммита СНГ. Лидеры общались в онлайн-формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

15 октября назначен на должность новый руководитель Антитеррористического центра СНГ. Им стал широко известный профессионал в узких кругах. Нынешнего ректора Академии ФСБ представил глава Исполкома Сергей Лебедев.  

«Нет возражений? Нет». Кого назначили на должность Антитеррористического центра СНГ?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Если нет вопросов к Евгению Сергеевичу Сысоеву, есть предложение назначить его на должность руководителя Антитеррористического центра СНГ. Нет возражений? Нет. И пожелать ему успехов на этом ответственном посту.  

Работать придется в непростых условиях. Но даже в такой ситуации Содружество придерживается миролюбивой позиции.  

«Нет возражений? Нет». Кого назначили на должность Антитеррористического центра СНГ?-4

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# СНГ # общество # Сергей Лебедев # Евгений Сысоев # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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