Касым-Жомарт Токаев: «Доля взаимной торговли СНГ занимает около 20% от общего товарооборота наших государств»

Новости Беларуси. Опыт и лучшие наработки Союзного государства Беларуси и России могут стать локомотивом интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. Таким мнением 15 октября поделился Александр Лукашенко с участниками юбилейного саммита СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Казахстан в 2022 году будет председательствовать в Содружестве. В стране на Каспии озабочены мировой нехваткой воды. В стране, где достаточно своих углеводородов, радеют за углеродную нейтральность. Но это лет так через 40. А сейчас вполне понятные задачи – экономическая интеграция. Тем более экономики стран СНГ были взаимодополняемы.