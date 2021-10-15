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Касым-Жомарт Токаев: «Доля взаимной торговли СНГ занимает около 20% от общего товарооборота наших государств»

15 октября 2021 19:26
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Новости Беларуси. Опыт и лучшие наработки Союзного государства Беларуси и России могут стать локомотивом интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. Таким мнением 15 октября поделился Александр Лукашенко с участниками юбилейного саммита СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Касым-Жомарт Токаев: «Доля взаимной торговли СНГ занимает около 20% от общего товарооборота наших государств»-1

Казахстан в 2022 году будет председательствовать в Содружестве. В стране на Каспии озабочены мировой нехваткой воды. В стране, где достаточно своих углеводородов, радеют за углеродную нейтральность. Но это лет так через 40. А сейчас вполне понятные задачи – экономическая интеграция. Тем более экономики стран СНГ были взаимодополняемы.  

Касым-Жомарт Токаев: «Доля взаимной торговли СНГ занимает около 20% от общего товарооборота наших государств»-4

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:  
По данным ряда авторитетных международных организаций, внутрирегиональный товарооборот государств СНГ составляет более 91 миллиарда долларов (или всего лишь 0,5 % от уровня мировой торговли). При этом доля взаимной торговли стран Содружества занимает около 20 % от общего товарооборота наших государств с внешним миром. Эти показатели свидетельствуют о наличии огромного потенциала для существенного наращивания наших торгово-экономических связей.  

Касым-Жомарт Токаев: «Доля взаимной торговли СНГ занимает около 20% от общего товарооборота наших государств»-7

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# СНГ # Касым-Жомарт Токаев # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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