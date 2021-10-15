Лукашенко на саммите СНГ: необходимы активизация взаимной торговли и инвестиций, минимизация искусственных барьеров

Новости Беларуси. Опыт Союзного государства Беларуси и России может стать локомотивом интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом 15 октября заявил Александр Лукашенко во время саммита СНГ. Лидеры общаются в онлайн-формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объединение бывших советских республик в Содружество стало своеобразным интеграционным куполом для тогда молодых государств. Время доказало (а в 2021 году СНГ – 30 лет), что решение было верным. Такое мнение высказал сегодня белорусский лидер. Александр Лукашенко считает, что пришло время усилить роль СНГ как регионального игрока. Сделать это можно, только если все участники Содружества смогут объединить усилия для защиты общих интересов на мировом рынке. Особенно с учетом экономического давления на наши государства, которое становится лишь сильнее и, безусловно, отражается на жизни людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Считаю необходимым предпринять дальнейшие реальные шаги по объединению усилий для совместной защиты интересов на мировом рынке. Нам необходимы активизация взаимной торговли и инвестиций, сведение до минимума искусственных барьеров. Только объединив усилия и повысив роль Содружества как регионального игрока, мы сможем успешно противостоять всем вызовам и угрозам. Опыт союза Беларуси и России – Союзного государства – вновь может выступить локомотивом интеграционных процессов, предложив для ЕАЭС и СНГ лучшие наработки. Я обращаю ваше внимание к той разноуровневой интеграции, которая складывается на постсоветском пространстве. Думаю, это было бы реальным вкладом в гармонизацию подобных процессов с соседними региональными объединениями в целях экономической консолидации Евразии и формирования большого евразийского партнерства.