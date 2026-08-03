Прямой эфир

Новости по тегу #Никол Пашинян

Никол Пашинян вновь стал премьер‑министром Армении
03 августа 2026 06:21

Никол Пашинян вновь стал премьер‑министром Армении

Партия Пашиняна получила меньше 50% голосов – итоги выборов в Армении
08 июня 2026 17:48

Партия Пашиняна получила меньше 50% голосов – итоги выборов в Армении

Пашинян: если Армения выйдет из ЕАЭС, то это не будет внезапно
11 мая 2026 14:55

Пашинян: если Армения выйдет из ЕАЭС, то это не будет внезапно

Пашинян заявил о начале отстранения главы ААЦ
28 августа 2025 10:52

Пашинян заявил о начале отстранения главы ААЦ

Пашиняна достаточно сильно прогнули – Лазуткин о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном
10 августа 2025 16:46

Пашиняна достаточно сильно прогнули – Лазуткин о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном

Армения скорее выйдет из ОДКБ, чем разморозит участие в ней – Пашинян
16 июля 2025 11:56

Армения скорее выйдет из ОДКБ, чем разморозит участие в ней – Пашинян

Пашинян заявил о намерении Армении вступить в Евросоюз
16 июля 2025 11:35

Пашинян заявил о намерении Армении вступить в Евросоюз

В Абу-Даби проходит встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна
10 июля 2025 07:40

В Абу-Даби проходит встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна

Лукашенко – главам стран ЕАЭС: если будем топтаться на месте, нас догонят, затопчут и пойдут вперёд другие
26 июня 2025 16:57

Лукашенко – главам стран ЕАЭС: если будем топтаться на месте, нас догонят, затопчут и пойдут вперёд другие

Из-за чего поспорили Лукашенко и Пашинян? Разбор саммитов СНГ и ЕАЭС
29 декабря 2024 17:18

Из-за чего поспорили Лукашенко и Пашинян? Разбор саммитов СНГ и ЕАЭС

Председательство переходит к Беларуси – подводим итоги саммита лидеров стран ЕАЭС в Санкт-Петербурге
26 декабря 2024 18:34

Председательство переходит к Беларуси – подводим итоги саммита лидеров стран ЕАЭС в Санкт-Петербурге

Лукашенко и Пашинян обменялись мнениями об участии Армении в заседании лидеров ЕАЭС в Минске
26 декабря 2024 17:48

Лукашенко и Пашинян обменялись мнениями об участии Армении в заседании лидеров ЕАЭС в Минске