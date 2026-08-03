Новости по тегу #Никол Пашинян

Указ о его назначении подписан после начала работы парламента нового созыва.
В Армении подвели итоги парламентских выборов.
Он отметил, что вопрос выбора между ЕАЭС и ЕС сейчас не стоит на повестке. По его словам, Армения остается полноправным участником союза и участвует в принятии всех решений.
Пашинян настаивает на уходе католикоса всех армян.
«Армения выполнила все условия, которые ставил Азербайджан за вот эти последние пять лет. Они долго торговались и уже при Трампе пришли к этому соглашению. Поэтому, если там появится американская база, встанет вопрос по 102-й базе Гюмри, которая российская».
Ранее Ереван заморозил участие в работе организации.
Премьер-министр также обозначил, что все прекрасно понимают, насколько нелегкий процесс вступления в ЕС для любого государства.
Эксперты делают предположения, что политики попытаются найти компромисс по нерешенным между странами вопросам, в том числе территориальным.
Об этом заявил Александр Лукашенко, открывая пленарную сессию экономического форума.
Как наш Президент готовился к саммиту ЕАЭС, о чем спорили Лукашенко и Пашинян и на чем сосредоточится Беларусь во время председательства в Евразийском экономическом союзе?
Субъективно самым большим достижением за прошедший год можно считать сам факт не только сохранения, но и расширения ЕАЭС. Статус наблюдателя приобрел Иран. Кроме того, ВВП ЕАЭС растет.
Пашинян отметил, что делегация Армении примет участие онлайн. «Мы рассмотрим ваше заявление», – ответил Лукашенко.
08 октября 2026 20:32
08 октября 2026 20:19
08 октября 2026 20:11
08 октября 2026 19:54
08 октября 2026 19:51
08 октября 2026 19:41
08 октября 2026 18:49
08 октября 2026 18:42