Новости по тегу #Шавкат Мирзиеев

Сегодня наши взгляды в основном обращены на Глобальный Юг. Азия, Африка, Ближний Восток – за этими регионами – будущее.
Главы государств детально обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых во время недавнего официального визита лидера Узбекистана в Минск.
Белорусский лидер отметил, что высоко ценит сложившиеся дружеские отношения с Шавкатом Мирзиёевым и с особой теплотой вспоминает его недавний визит в Беларусь.
Время долгих чаепитий, даже на Востоке, уходит в прошлое. Сегодня время – деньги, и мы умеем их считать и зарабатывать.
«Общие внешнеполитические цели и взаимодополняемые экономики – уже два козыря в геополитическом пасьянсе, а ведь есть еще два».
Первые лица подписали Декларацию об установлении стратегического партнерства Беларуси и Узбекистана.
Беларусь и Узбекистан открывают новый этап двусторонних отношений.
«Мы придерживаемся по основным направлениям той же политики, что и Узбекистан. Мы за многополярность. Мы не хотим мешать никому».
Документ закрепляет высокий уровень двусторонних отношений, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал высокую оценку экономической модели нашей страны, отметив уверенное развитие Беларуси, рост благосостояния граждан и успешное сдерживание инфляции в нынешние турбулентные времена.
Мероприятие 9 июля во Дворце Независимости закладывает фундамент разностороннего партнерства между Беларусью и Узбекистаном на годы вперед.
Сейчас идут последние приготовления к церемонии официальной встречи двух лидеров.
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