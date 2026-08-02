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Новости по тегу #Шавкат Мирзиеев

От Азии до Африки. Как Беларусь выстраивает партнерство со странами Глобального Юга?
02 августа 2026 17:22

От Азии до Африки. Как Беларусь выстраивает партнерство со странами Глобального Юга?

Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым
24 июля 2026 10:49

Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым

Лукашенко поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения
24 июля 2026 05:45

Лукашенко поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения

От первых сделок в 90-е до масштабных проектов. Как менялись отношения Минска и Ташкента
12 июля 2026 17:39

От первых сделок в 90-е до масштабных проектов. Как менялись отношения Минска и Ташкента

Пока в Анкаре делят военные бюджеты, в Минске думают о товарообороте. Разбор геополитического пасьянса
11 июля 2026 17:55

Пока в Анкаре делят военные бюджеты, в Минске думают о товарообороте. Разбор геополитического пасьянса

Мирзиёев о сотрудничестве с Беларусью: если сегодня не воспользуемся – завтра будет поздно
09 июля 2026 18:20

Мирзиёев о сотрудничестве с Беларусью: если сегодня не воспользуемся – завтра будет поздно

Беларусь готова производить мебель для Узбекистана – Лукашенко
09 июля 2026 17:36

Беларусь готова производить мебель для Узбекистана – Лукашенко

Лукашенко – Мирзиёеву: мы ведем активную работу, чтобы связать взаимные интересы
09 июля 2026 17:01

Лукашенко – Мирзиёеву: мы ведем активную работу, чтобы связать взаимные интересы

Лукашенко и Мирзиёев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве Беларуси и Узбекистана
09 июля 2026 14:03

Лукашенко и Мирзиёев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве Беларуси и Узбекистана

Новый уровень партнерства: Мирзиёев отметил серьезную базу для продвижения отношений с Беларусью
09 июля 2026 13:44

Новый уровень партнерства: Мирзиёев отметил серьезную базу для продвижения отношений с Беларусью

Беларусь и Узбекистан совершили рывок в отношениях – Лукашенко
09 июля 2026 10:40

Беларусь и Узбекистан совершили рывок в отношениях – Лукашенко

Официальные переговоры Лукашенко и Мирзиёева пройдут в Минске
09 июля 2026 07:36

Официальные переговоры Лукашенко и Мирзиёева пройдут в Минске