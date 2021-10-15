Никол Пашинян: «Мы работаем над открытием всех транспортных коммуникаций»

Новости Беларуси. Опыт и лучшие наработки Союзного государства Беларуси и России могут стать локомотивом интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. Таким мнением 15 октября поделился Александр Лукашенко с участниками юбилейного саммита СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Никол Пашинян, в отличие от своего азербайджанского коллеги, без оконченного высшего образования. На вершину власти журналиста без диплома подняла волна цветной революции. Видимо, устал от противостояния. Поэтому предлагает решить.