Никол Пашинян: «Мы работаем над открытием всех транспортных коммуникаций»

Новости Беларуси. Опыт и лучшие наработки Союзного государства Беларуси и России могут стать локомотивом интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. Таким мнением 15 октября поделился Александр Лукашенко с участниками юбилейного саммита СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Никол Пашинян, в отличие от своего азербайджанского коллеги, без оконченного высшего образования. На вершину власти журналиста без диплома подняла волна цветной революции. Видимо, устал от противостояния. Поэтому предлагает решить.
«СНГ – не площадка для разбирательств». Лукашенко прокомментировал выступление Пашиняна. Читайте здесь.
Ранее упомянутые карты минных полей Ереван готов передать Баку взамен на военнопленных. И, невзирая на взаимные упреки, готов развивать логистику.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении:
Мы работаем над открытием всех транспортных коммуникаций и надеемся достичь конкретных результатов в ближайшем будущем. Это означает, что Армения получит железнодорожную и автомобильную связь с Россией и железнодорожную связь с Ираном по территории Азербайджана. Азербайджан получит железнодорожную и автомобильную связь с Нахичеванской Автономной Республикой по территории Армении.
Очень важно отметить, что мы поддерживаем те сценарии открытия транспортных коммуникаций, которые станут символами и средствами установления мира, а не изоляции и вражды.