Прямой эфир

Никол Пашинян: «Мы работаем над открытием всех транспортных коммуникаций»

15 октября 2021 18:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Опыт и лучшие наработки Союзного государства Беларуси и России могут стать локомотивом интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. Таким мнением 15 октября поделился Александр Лукашенко с участниками юбилейного саммита СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Никол Пашинян, в отличие от своего азербайджанского коллеги, без оконченного высшего образования. На вершину власти журналиста без диплома подняла волна цветной революции. Видимо, устал от противостояния. Поэтому предлагает решить.  

Никол Пашинян: «Мы работаем над открытием всех транспортных коммуникаций»-1

«СНГ – не площадка для разбирательств». Лукашенко прокомментировал выступление Пашиняна. Читайте здесь.  

Ранее упомянутые карты минных полей Ереван готов передать Баку взамен на военнопленных. И, невзирая на взаимные упреки, готов развивать логистику.  

Никол Пашинян: «Мы работаем над открытием всех транспортных коммуникаций»-4

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:  
Мы работаем над открытием всех транспортных коммуникаций и надеемся достичь конкретных результатов в ближайшем будущем. Это означает, что Армения получит железнодорожную и автомобильную связь с Россией и железнодорожную связь с Ираном по территории Азербайджана. Азербайджан получит железнодорожную и автомобильную связь с Нахичеванской Автономной Республикой по территории Армении.  

Очень важно отметить, что мы поддерживаем те сценарии открытия транспортных коммуникаций, которые станут символами и средствами установления мира, а не изоляции и вражды.  

Никол Пашинян: «Мы работаем над открытием всех транспортных коммуникаций»-7

Читайте также:  

Ильхам Алиев: «Армения отказывается передать нам полные карты минных полей»

Лукашенко: «Беларусь была и остается активным участником региональных интеграционных объединений»  

Александр Лукашенко: из-за безнаказанности и права силы применяемые к нам меры становятся все шире и не так безобидны

# Международная политика # Ильхам Алиев # Никол Пашинян # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ильхам Алиев: «Армения отказывается передать нам полные карты минных полей»
15 октября 2021 18:46

Ильхам Алиев: «Армения отказывается передать нам полные карты минных полей»

Лискович на Парламентской ассамблее: «Санкционные действия никогда не заканчиваются пользой ни для одной страны»
15 октября 2021 17:29

Лискович на Парламентской ассамблее: «Санкционные действия никогда не заканчиваются пользой ни для одной страны»

Лукашенко: «Беларусь была и остаётся активным участником региональных интеграционных объединений»
15 октября 2021 17:00

Лукашенко: «Беларусь была и остаётся активным участником региональных интеграционных объединений»