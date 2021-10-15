Шавкат Мерзиёев: «Важное значение мы придаём усилению промышленной кооперации»

Новости Беларуси. Опыт Союзного государства Беларуси и России может стать локомотивом интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом 15 октября заявил Александр Лукашенко во время саммита СНГ. Лидеры общались в онлайн-формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От развития транспортной инфраструктуры до реальных предложений условной дорожной карты по экономической интеграции. Например, даже несмотря на коронавирус, необходимо развивать туризм.
Шавкат Мерзиеев, президент Узбекистана:
Важное значение мы придаем усилению промышленной кооперации. Сегодня у нас много примеров успешной реализации совместных высокотехнологичных проектов с ведущими предприятиями и компаниями стран Содружества в разных отраслях экономики. В целях всесторонней поддержки таких проектов и содействия развития долгосрочных бизнес-контактов предлагаем определить развитие промышленной кооперации ключевым вопросом экономической повестки дня на пространстве СНГ в 2022 году. Перед нами стоят первоочередные задачи – гармонизация национальных требований по перемещению граждан и взаимного признания сертификатов о вакцинации с использованием онлайн-технологий.
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