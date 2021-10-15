Шавкат Мерзиёев: «Важное значение мы придаём усилению промышленной кооперации»

Новости Беларуси. Опыт Союзного государства Беларуси и России может стать локомотивом интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом 15 октября заявил Александр Лукашенко во время саммита СНГ. Лидеры общались в онлайн-формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шавкат Мерзиеев, президент Узбекистана:

Важное значение мы придаем усилению промышленной кооперации. Сегодня у нас много примеров успешной реализации совместных высокотехнологичных проектов с ведущими предприятиями и компаниями стран Содружества в разных отраслях экономики. В целях всесторонней поддержки таких проектов и содействия развития долгосрочных бизнес-контактов предлагаем определить развитие промышленной кооперации ключевым вопросом экономической повестки дня на пространстве СНГ в 2022 году. Перед нами стоят первоочередные задачи – гармонизация национальных требований по перемещению граждан и взаимного признания сертификатов о вакцинации с использованием онлайн-технологий.

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