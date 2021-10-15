Ильхам Алиев: «Армения отказывается передать нам полные карты минных полей»

Новости Беларуси. Опыт Союзного государства Беларуси и России может стать локомотивом интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом 15 октября заявил Александр Лукашенко во время саммита СНГ. Лидеры общались в онлайн-формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты выступают в алфавитном порядке по названию страны. Азербайджан и Армения рядом. И во время выступления руководители этих государств предсказуемо обменялись претензиями друг к другу.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана: Спасибо, уважаемый Александр Григорьевич. Хотел бы выразить вам благодарность за организацию нашего сегодняшнего саммита в онлайн-режиме. Все мы понимаем сложности, связанные с COVID-19, поэтому эта форма общения становится уже какой-то традиционной.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении: Спасибо большое, Александр Григорьевич, уважаемые коллеги. В юбилейном для Содружества Независимых Государств году председательство осуществляет Беларусь, которая несмотря на целый ряд эпидемиологических ограничений приложила максимум усилий для продвижения сотрудничества.

Президент Азербайджана в свое время закончил МГИМО. Теперь Ильхам Алиев должен войти в историю как дипломат. По его мнению, 30-летний карабахский конфликт исчерпан, но претензии остаются.

Ильхам Алиев:

После войны более 150 граждан Азербайджана погибли либо получили серьезные увечья, подорвавшись на минах. Армения отказывается передать нам полные карты минных полей. То небольшое количество таких карт, которые были переданы Азербайджану, имеют точность около 25 %.

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