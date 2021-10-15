Александр Лукашенко: «Опыт союза Беларуси и России вновь может выступить локомотивом интеграционных процессов»

Новости Беларуси. Опыт и лучшие наработки Союзного государства Беларуси и России могут стать локомотивом интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. Таким мнением 15 октября поделился Александр Лукашенко с участниками юбилейного саммита СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вина из погребов Молдовы могут заиграть на рынке стран СНГ. Интеграция Содружества тоже может заиграть новыми красками, только по принципу работы Союзного государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В сложившихся условиях опыт союза Беларуси и России – Союзного государства – вновь может выступить локомотивом интеграционных процессов, предложив для ЕАЭС и СНГ лучшие наработки. Я обращаю ваше внимание к той разноуровневой интеграции, которая складывается на постсоветском пространстве. Думаю, это было бы реальным вкладом в гармонизацию подобных процессов с соседними региональными объединениями в целях экономической консолидации Евразии и формирования большого евразийского партнерства. В СНГ говорят на одном языке, то есть не только на русском, но и на языке взаимопонимания. Отмечая это, наш Президент красиво передал слово от Молдовы к России.

Александр Лукашенко:

Позвольте поблагодарить вас за блестящее выступление на русском языке. Очень приятно слышать этот международный признанный язык, наш государственный. И самое главное вы подчеркнули – видите большие перспективы сотрудничества Молдовы и СНГ. Большие перспективы, как вы сказали, обозначили направление, которое Беларусь абсолютно поддерживает. Еще раз большое вам спасибо и успехов в вашей работе. Владимир Владимирович, президент Российской Федерации, прошу вас.