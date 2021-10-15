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Александр Лукашенко: «Опыт союза Беларуси и России вновь может выступить локомотивом интеграционных процессов»

15 октября 2021 20:04
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Новости Беларуси. Опыт и лучшие наработки Союзного государства Беларуси и России могут стать локомотивом интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. Таким мнением 15 октября поделился Александр Лукашенко с участниками юбилейного саммита СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Евгений Пустовой, политический обозреватель:  
Вина из погребов Молдовы могут заиграть на рынке стран СНГ. Интеграция Содружества тоже может заиграть новыми красками, только по принципу работы Союзного государства.  

Александр Лукашенко: «Опыт союза Беларуси и России вновь может выступить локомотивом интеграционных процессов»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
В сложившихся условиях опыт союза Беларуси и России – Союзного государства – вновь может выступить локомотивом интеграционных процессов, предложив для ЕАЭС и СНГ лучшие наработки. Я обращаю ваше внимание к той разноуровневой интеграции, которая складывается на постсоветском пространстве. Думаю, это было бы реальным вкладом в гармонизацию подобных процессов с соседними региональными объединениями в целях экономической консолидации Евразии и формирования большого евразийского партнерства.  

В СНГ говорят на одном языке, то есть не только на русском, но и на языке взаимопонимания. Отмечая это, наш Президент красиво передал слово от Молдовы к России.  

Александр Лукашенко: «Опыт союза Беларуси и России вновь может выступить локомотивом интеграционных процессов»-4

Александр Лукашенко:  
Позвольте поблагодарить вас за блестящее выступление на русском языке. Очень приятно слышать этот международный признанный язык, наш государственный. И самое главное вы подчеркнули – видите большие перспективы сотрудничества Молдовы и СНГ. Большие перспективы, как вы сказали, обозначили направление, которое Беларусь абсолютно поддерживает. Еще раз большое вам спасибо и успехов в вашей работе. Владимир Владимирович, президент Российской Федерации, прошу вас.  

Александр Лукашенко: «Опыт союза Беларуси и России вновь может выступить локомотивом интеграционных процессов»-7

Владимир Путин, президент России:  
Страны Содружества действительно многое связывает – это общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур, обычаев, традиций. Конечно же, русский язык – я сейчас хочу выразить слова благодарности Александру Григорьевичу за то, что он это подчеркнул – является объединяющей силой, скрепляет единые цивилизационные пространства на территории СНГ.  

Александр Лукашенко: «Опыт союза Беларуси и России вновь может выступить локомотивом интеграционных процессов»-10

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# СНГ # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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