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Новости по тегу #Ильхам Алиев

Доступное жилье и «умные» технологии – в Баку проходит Всемирный форум городов под эгидой ООН
18 мая 2026 18:10

Доступное жилье и «умные» технологии – в Баку проходит Всемирный форум городов под эгидой ООН

Белорусские экспозиции представлены на двух международных выставках в Баку
06 мая 2026 05:59

Белорусские экспозиции представлены на двух международных выставках в Баку

Зеленский заявляет о готовности к трехсторонним переговорам в Азербайджане
26 апреля 2026 06:45

Зеленский заявляет о готовности к трехсторонним переговорам в Азербайджане

Пашиняна достаточно сильно прогнули – Лазуткин о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном
10 августа 2025 16:46

Пашиняна достаточно сильно прогнули – Лазуткин о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном

В Абу-Даби проходит встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна
10 июля 2025 07:40

В Абу-Даби проходит встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна

Зарубежные лидеры поздравляют Александра Лукашенко и наш народ с Днём Независимости
03 июля 2025 07:45

Зарубежные лидеры поздравляют Александра Лукашенко и наш народ с Днём Независимости

Лукашенко поздравил Президента Азербайджана с Днём независимости
28 мая 2025 08:32

Лукашенко поздравил Президента Азербайджана с Днём независимости

Ильхам Алиев ознакомился с белорусской экспозицией на выставке в Баку
14 мая 2025 13:41

Ильхам Алиев ознакомился с белорусской экспозицией на выставке в Баку

Александр Турчин провёл переговоры с Ильхамом Алиевым
06 мая 2025 10:31

Александр Турчин провёл переговоры с Ильхамом Алиевым

Наталья Кочанова встретилась с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
19 февраля 2025 17:52

Наталья Кочанова встретилась с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Лукашенко направил соболезнования Алиеву в связи с крушением пассажирского самолёта в Казахстане
25 декабря 2024 16:53

Лукашенко направил соболезнования Алиеву в связи с крушением пассажирского самолёта в Казахстане

Глава Азербайджана объявил 26 декабря днём траура
25 декабря 2024 13:39

Глава Азербайджана объявил 26 декабря днём траура