Новости по тегу #Ильхам Алиев

Форум объединил десятки тысяч участников из почти 200 стран. Беларусь намерена использовать эту площадку для расширения сотрудничества и продвижения собственного опыта в сфере современного градостроительства.
В Баку продолжают работу две крупные международные выставки – InterFood Azerbaijan и Caspian Agro Week. Беларусь в 2026 году представлена там особенно масштабно: 24 производителя показывают продукты, технику и оборудование, которые уже привлекли внимание азербайджанского рынка.
Зеленский сообщил, что готов к трехсторонним переговорам в Азербайджане.
«Армения выполнила все условия, которые ставил Азербайджан за вот эти последние пять лет. Они долго торговались и уже при Трампе пришли к этому соглашению. Поэтому, если там появится американская база, встанет вопрос по 102-й базе Гюмри, которая российская».
Эксперты делают предположения, что политики попытаются найти компромисс по нерешенным между странами вопросам, в том числе территориальным.
Так, Президент России Владимир Путин подчеркнул, что этот праздник, связанный с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков, имеет непреходящее значение и для белорусов, и для россиян: «Сражаясь плечом к плечу, наши народы внесли решающий вклад в Победу над нацизмом».
Глава государства пожелал коллеге и его семье здоровья и благополучия, а всем азербайджанцам – согласия и процветания.
Предметно о каждом лидеру рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол нашей страны в Азербайджане Дмитрий Пиневич.
Нарастить потенциал торгово-экономического сотрудничества – одна из главных целей, которую преследуют Беларусь и Азербайджан. В эти дни правительственная делегация во главе с премьер-министром находится с официальным визитом в этой стране.
Наталья Кочанова передала Ильхаму Алиеву слова приветствия от Александра Лукашенко.
Искренние слова поддержки и сочувствия белорусский лидер передал всем родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего восстановления пострадавшим.
На борту рухнувшего самолета находилось порядка 70 человек. К этому моменту известно о 32 выживших и 4 погибших. Данные обновляются ежечасно.
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