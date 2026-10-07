Содружество независимых государств – старейшее на постсоветском пространстве интеграционное объединение. Уже потом появилось Союзное государство Беларуси и России, много позже евразийская «пятерка».
Они будут распространяться не только в Беларуси, но и за ее пределами, напоминая о многолетней истории создания и развития Содружества.
Документ был презентован 30 июня на заседании постоянных представителей СНГ в Минске. Отмечено, что права человека из механизма сотрудничества превратились в оружие политического давления.
В повестке цифровая трансформация промышленности, развитие транспортных коридоров, радионавигация и совместная выставочная деятельность. По итогам подписан ряд международных документов.
Курс этой страны основан на принципах нейтралитета, добрососедства и равноправного партнерства.
Документ подписан в Минске.
Новинка предназначена для защиты рабочих станций, серверов и ноутбуков.
На повестке дня больше десятка тем – сотрудничество в научно-технологической и в сфере цифровых технологий, сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, в области использования мирного атома. Отдельное внимание – логистике и транспортным коридорам.
Генеральный секретарь СНГ также отметил, что страны, входящие в Содружество, приветствуют подписанную в США декларацию между Арменией и Азербайджаном о мирном урегулировании.
Союзное государство является уникальным примером интеграции.
26 июня в течение дня в Минске ждут лидеров России, Узбекистана, наследного принца Абу-Даби, первого заместителя премьер-министра Монголии. География участников предстоящих мероприятий охватывает три десятка стран.
Приоритетные направления сотрудничества в рамках СНГ обозначил премьер-министр Беларуси. В их числе – достижение технологического суверенитета, цифровизация, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий.
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