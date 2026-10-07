Прямой эфир

Новости по тегу #Сергей Лебедев

Генеральный секретарь СНГ: мы должны быть едины, особенно в нынешних условиях
07 октября 2026 17:26

Генеральный секретарь СНГ: мы должны быть едины, особенно в нынешних условиях

В Минске состоялась церемония гашения конверта с оригинальной маркой к 35-летию СНГ
29 сентября 2026 13:46

В Минске состоялась церемония гашения конверта с оригинальной маркой к 35-летию СНГ

Беларусь и Россия презентовали совместный доклад «О ситуации с правами человека в отдельных странах»
30 июня 2026 11:26

Беларусь и Россия презентовали совместный доклад «О ситуации с правами человека в отдельных странах»

Белорусская делегация приняла участие в заседании Совета глав правительств СНГ – подводим итоги встречи
22 мая 2026 17:10

Белорусская делегация приняла участие в заседании Совета глав правительств СНГ – подводим итоги встречи

Туркменистан официально принял эстафету председательства СНГ
30 января 2026 05:51

Туркменистан официально принял эстафету председательства СНГ

Генеральные секретари СНГ и Ассамблеи народов мира подписали меморандум о сотрудничестве
28 января 2026 10:51

Генеральные секретари СНГ и Ассамблеи народов мира подписали меморандум о сотрудничестве

В Минске представили национальный антивирус
30 октября 2025 16:57

В Минске представили национальный антивирус

Заседание Совета глав правительств СНГ прошло в Минске. О чём договорились страны Содружества?
29 сентября 2025 18:29

Заседание Совета глав правительств СНГ прошло в Минске. О чём договорились страны Содружества?

Генсек СНГ: контакты лидеров Содружества направлены на развитие сотрудничества и укрепление мира
19 августа 2025 10:37

Генсек СНГ: контакты лидеров Содружества направлены на развитие сотрудничества и укрепление мира

Генсек СНГ: очень важно объединять наши усилия в экономической сфере
26 июня 2025 18:54

Генсек СНГ: очень важно объединять наши усилия в экономической сфере

35 мероприятий за 2 дня – в Минске стартовал IV Евразийский экономический форум
26 июня 2025 09:03

35 мероприятий за 2 дня – в Минске стартовал IV Евразийский экономический форум

Совет глав правительств СНГ состоялся в Душанбе – какие решения приняли
05 июня 2025 16:24

Совет глав правительств СНГ состоялся в Душанбе – какие решения приняли