Премьер-министр Молдовы: сейчас важно подготовить СНГ к современным реалиям и вызовам нового времени

Новости Беларуси. Опыт Союзного государства Беларуси и России может стать локомотивом интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом 15 октября заявил Александр Лукашенко во время саммита СНГ. Лидеры общались в онлайн-формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Про экономическое сотрудничество говорила и премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. Глава правительства вторила постоянным предложениям официального Минска. Скорее всего, это было не только из-за ответной симпатии на галантное отношение нашего Президента.