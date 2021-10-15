Премьер-министр Молдовы: сейчас важно подготовить СНГ к современным реалиям и вызовам нового времени

Новости Беларуси. Опыт Союзного государства Беларуси и России может стать локомотивом интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом 15 октября заявил Александр Лукашенко во время саммита СНГ. Лидеры общались в онлайн-формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Про экономическое сотрудничество говорила и премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. Глава правительства вторила постоянным предложениям официального Минска. Скорее всего, это было не только из-за ответной симпатии на галантное отношение нашего Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Позвольте поздравить ее с назначением премьер-министром (новый премьер-министр в Молдове) и пожелать всяческих успехов в этом тяжелейшем труде. На этом пути, думаю, что меня поддержат и другие главы государств. Наталья Валерьевна, пожалуйста, вам слово.
Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдовы:
Сейчас важной задачей для нас является подготовка Содружества Независимых Государств к современным реалиям и вызовам нового времени. Мы считаем, что СНГ может стать более эффективным и успешным объединением, если в качестве основной своей цели Организация обозначит рост благосостояния жителей наших стран.