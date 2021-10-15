Прямой эфир

Премьер-министр Молдовы: сейчас важно подготовить СНГ к современным реалиям и вызовам нового времени

15 октября 2021 19:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Опыт Союзного государства Беларуси и России может стать локомотивом интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом 15 октября заявил Александр Лукашенко во время саммита СНГ. Лидеры общались в онлайн-формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Евгений Пустовой, политический обозреватель:  
Про экономическое сотрудничество говорила и премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. Глава правительства вторила постоянным предложениям официального Минска. Скорее всего, это было не только из-за ответной симпатии на галантное отношение нашего Президента.  

Премьер-министр Молдовы: сейчас важно подготовить СНГ к современным реалиям и вызовам нового времени-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Позвольте поздравить ее с назначением премьер-министром (новый премьер-министр в Молдове) и пожелать всяческих успехов в этом тяжелейшем труде. На этом пути, думаю, что меня поддержат и другие главы государств. Наталья Валерьевна, пожалуйста, вам слово.  

Премьер-министр Молдовы: сейчас важно подготовить СНГ к современным реалиям и вызовам нового времени-4

Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдовы:  
Сейчас важной задачей для нас является подготовка Содружества Независимых Государств к современным реалиям и вызовам нового времени. Мы считаем, что СНГ может стать более эффективным и успешным объединением, если в качестве основной своей цели Организация обозначит рост благосостояния жителей наших стран.  

Премьер-министр Молдовы: сейчас важно подготовить СНГ к современным реалиям и вызовам нового времени-7

Читайте также:  

Лукашенко: «Беларусь была и остается активным участником региональных интеграционных объединений»  

Александр Лукашенко: из-за безнаказанности и права силы применяемые к нам меры становятся всё шире и не так безобидны  

Касым-Жомарт Токаев: «Доля взаимной торговли СНГ занимает около 20% от общего товарооборота наших государств»  

# Международная политика # Наталья Гаврилица # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Касым-Жомарт Токаев: «Доля взаимной торговли СНГ занимает около 20% от общего товарооборота наших государств»
15 октября 2021 19:26

Касым-Жомарт Токаев: «Доля взаимной торговли СНГ занимает около 20% от общего товарооборота наших государств»

Шавкат Мерзиёев: «Важное значение мы придаём усилению промышленной кооперации»
15 октября 2021 19:19

Шавкат Мерзиёев: «Важное значение мы придаём усилению промышленной кооперации»

Никол Пашинян: «Мы работаем над открытием всех транспортных коммуникаций»
15 октября 2021 18:50

Никол Пашинян: «Мы работаем над открытием всех транспортных коммуникаций»