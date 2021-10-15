«СНГ – не площадка для разбирательств». Лукашенко прокомментировал выступление Пашиняна

Новости Беларуси. Опыт Союзного государства Беларуси и России может стать локомотивом интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом 15 октября заявил Александр Лукашенко во время саммита СНГ. Лидеры общались в онлайн-формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестку заседания были включены 11 вопросов, касающихся гуманитарных проблем и безопасности. Не обошли стороной и нагорнокарабахский конфликт, который в прошлом ноябре был юридически завершен, однако и у Армении, и у Азербайджана остался ряд взаимных претензий. И хотя площадка СНГ не предполагает двусторонних разбирательств, сегодня лидеры этих стран их озвучили. Наш Президент на правах хозяина прокомментировал прозвучавшие заявления.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

СНГ – не площадка для разбирательств по отдельным вопросам. Мы не имеем таких полномочий, функций и так далее. Но то, что вы с Ильхамом Гейдаровичем [Алиевым, президентом Азербайджана. – Прим. ред.] проинформировали глав государств по ситуации в вашем регионе (там живут наши друзья – и азербайджанцы, и армяне) – за это вам большая благодарность. Выстраивая свою политику в своих странах, мы, конечно, будем иметь в виду эту информацию.

Ожидаемо Президенты обсудили и возможные угрозы, связанные с афганским вопросом. Поднималась также тема поддержки жителей страны после смены власти. В частности, президент Кыргызстана предложил рассмотреть возможность направления гуманитарной помощи народу Афганистана под эгидой СНГ. Белорусский лидер эту идею поддержал.