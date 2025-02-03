Новости по тегу #Геннадий Мельников

Социальный тариф – что это такое? Готовы ли операторы инвестировать в качество нашей связи? Как регулируют стоимость услуг? И когда ждать оптоволокно по всей стране? Эти вопросы и не только разобрали эксперты ток-шоу «По существу».
«Это достижение. Об этом мало говорим».
«У нас служба поддержки 123 работает 24 на 7. Более того, мы развиваем сети только оптикой».
«Тем более мы понимаем с вами, надо преодолевать санкционное давление. Я успешно докладываю, мы его преодолеваем».
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