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Новости по тегу #Геннадий Мельников

Тарифная политика операторов и когда везде будет оптоволокно – качество связи обсудили эксперты
03 февраля 2025 18:32

Тарифная политика операторов и когда везде будет оптоволокно – качество связи обсудили эксперты

Мельников: Беларусь – лидер в Европе по проникновению ИКТ
03 февраля 2025 17:56

Мельников: Беларусь – лидер в Европе по проникновению ИКТ

Первый заместитель гендиректора «Белтелеком»: качество услуг – это наша стратегическая задача
03 февраля 2025 16:59

Первый заместитель гендиректора «Белтелеком»: качество услуг – это наша стратегическая задача

Мельников: мы начали работать лучше и эффективнее в период санкционного давления
03 февраля 2025 16:22

Мельников: мы начали работать лучше и эффективнее в период санкционного давления

15 октября 2021 21:02

Закрытых тем нет. Самое важное о заседании Совета глав государств СНГ 15 октября