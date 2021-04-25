Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве. Подводим итоги четырёхчасовых переговоров
Новости Беларуси. Главная политическая новость недели – четырехчасовые переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Кремле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Это уже вторая длительная встреча президентов с начала 2021 года, не считая серии телефонных переговоров. Основу для нынешней встречи, очевидно, подготовили во время визита в Минск российского премьера на прошлой неделе.
Тренд номер один, конечно, экономика. Товарооборот за 2020 год из-за пандемии просел, опустившись ниже 30 миллиардов. Но стороны полны решимости упущенное быстро наверстать. Россия была и остается нашим основным торговым партнером, а тысячи кооперационных ниточек между регионами – основа союзных экономических отношений. На новый уровень межрегиональных связей поможет выйти предстоящий Форум регионов, который пройдет летом в Московской области. Его тоже не обошли стороной лидеры. Говорили в Кремле и о совместных программах: как подчеркнул Александр Лукашенко, Минск и Москва серьезно продвинулись в вопросе их согласования.
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Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве длились около 4 часов
Игорь Позняк:
Как водится, этот визит Александра Лукашенко в Москву еще накануне комментировали те, кто «переживает», скажем так, за судьбу страны на расстоянии, сопровождая уже надоевшей риторикой, но громких заявлений по итогам встречи не последовало. Так о чем же говорили Президенты за кадром? Об этом белорусский лидер рассказал журналистам, отвечая на вопросы в субботу.
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Возвращаясь к резонансной теме попытки госпереворота в Беларуси и физического устранения Президента – эти вопиющие факты и уникальную спецоперацию, проведенную спецслужбами Беларуси и России, прокомментировал и Владимир Путин, обращаясь на неделе с посланием к Федеральному собранию. Российский лидер подчеркнул, что такие факты игнорируются так называемым коллективным Западом.
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Игорь Позняк:
Но вернемся к переговорам в Кремле – четырехчасовая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чем еще говорили Президенты? Конечно, не обошли стороной украинскую тему. Руководство государства, которое мы традиционно считаем братским, в последнее время позволяет себе откровенно недружественные шаги в адрес Беларуси и России.
Александр Лукашенко прокомментировал недавнее заявление Киева о возможном переносе переговорной площадки по Донбассу из белорусской столицы. И напомнил – официальный Минск выступает исключительно в роли организатора этих встреч. Подробнее здесь.