Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве. Подводим итоги четырёхчасовых переговоров

Новости Беларуси. Главная политическая новость недели – четырехчасовые переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Кремле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Это уже вторая длительная встреча президентов с начала 2021 года, не считая серии телефонных переговоров. Основу для нынешней встречи, очевидно, подготовили во время визита в Минск российского премьера на прошлой неделе.

Игорь Позняк:

Но вернемся к переговорам в Кремле – четырехчасовая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чем еще говорили Президенты? Конечно, не обошли стороной украинскую тему. Руководство государства, которое мы традиционно считаем братским, в последнее время позволяет себе откровенно недружественные шаги в адрес Беларуси и России. Александр Лукашенко прокомментировал недавнее заявление Киева о возможном переносе переговорной площадки по Донбассу из белорусской столицы. И напомнил – официальный Минск выступает исключительно в роли организатора этих встреч. Подробнее здесь.