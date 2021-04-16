Михаил Мишустин о транспортных связях с Беларусью: собираемся восстановить железнодорожное сообщение с Сочи в ближайшее время

Новости Беларуси. Тема интеграции в экономической сфере нашла свое продолжение на встрече глав правительств двух стран. Она состоялась сразу после разговора с Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Движение через белорусско-российскую границу восстанавливается не так быстро, как хотелось бы. И это напрямую сказывается на совместной экономике. В связи с этим в ближайшее время будут приняты шаги по восстановлению транспортных потоков. Даже добавят рейсов, что будет весьма кстати к сезону отпусков. В пакете документов и новое соглашение.

Михаил Мишустин, премьер-министр России:

По мере нормализации эпидемиологической ситуации мы восстанавливаем транспортное сообщение. В частности, 30 апреля (я уже говорил об этом) будет, соответственно, реализован проект «Ласточки» Москва – Минск. Мы вообще собираемся железнодорожное сообщение в ближайшее время восстановить с Сочи, в Минск также ежедневный скоростной поезд, о котором я уже сказал, должен быть. Надеюсь также, что и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться.

Мы также собираемся подписать с вами соглашение по вопросам летной годности между авиационными властями России и Беларуси. В первую очередь оно упростит порядок одобрения и валидации поставляемой в Беларусь российской гражданской авиационной техники.