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Михаил Мишустин о транспортных связях с Беларусью: собираемся восстановить железнодорожное сообщение с Сочи в ближайшее время

16 апреля 2021 17:12
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Новости Беларуси. Тема интеграции в экономической сфере нашла свое продолжение на встрече глав правительств двух стран. Она состоялась сразу после разговора с Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны отметили приятную тенденцию частоты взаимных визитов, а также эффективность последних совместных проектов.

Михаил Мишустин о транспортных связях с Беларусью: собираемся восстановить железнодорожное сообщение с Сочи в ближайшее время-1

Движение через белорусско-российскую границу восстанавливается не так быстро, как хотелось бы. И это напрямую сказывается на совместной экономике. В связи с этим в ближайшее время будут приняты шаги по восстановлению транспортных потоков. Даже добавят рейсов, что будет весьма кстати к сезону отпусков. В пакете документов и новое соглашение.

Роман Головченко на встрече с Михаилом Мишустиным: «Имеются вопросы, по которым пока не достигнут консенсус»

Михаил Мишустин о транспортных связях с Беларусью: собираемся восстановить железнодорожное сообщение с Сочи в ближайшее время-4

Михаил Мишустин, премьер-министр России:
По мере нормализации эпидемиологической ситуации мы восстанавливаем транспортное сообщение. В частности, 30 апреля (я уже говорил об этом) будет, соответственно, реализован проект «Ласточки» Москва – Минск. Мы вообще собираемся железнодорожное сообщение в ближайшее время восстановить с Сочи, в Минск также ежедневный скоростной поезд, о котором я уже сказал, должен быть. Надеюсь также, что и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться.

Мы также собираемся подписать с вами соглашение по вопросам летной годности между авиационными властями России и Беларуси. В первую очередь оно упростит порядок одобрения и валидации поставляемой в Беларусь российской гражданской авиационной техники.

Михаил Мишустин о транспортных связях с Беларусью: собираемся восстановить железнодорожное сообщение с Сочи в ближайшее время-7

Стороны рассматривают на первом этапе организацию свободного передвижения в деловых целях.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Михаил Мишустин # Роман Головченко # Фотофакт

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