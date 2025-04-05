Алина Горносько завоевала золото на первом этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Алина Горносько завоевала золотую награду на первом этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруске не было равных в олимпийском многоборье. Она показала лучший результат в упражнении с булавами и стала четвертой в программе с лентой. Напомним, накануне наша спортсменка замкнула тройку сильнейших в композиции с обручем и стала шестой – с мячом. Итоговая сумма составила 109 баллов. Ближайшую преследовательницу лидер нашей команды обошла на 4,5 очка. Еще одна белорусская грация – Анастасия Салос – стала пятой. Завтра, 6 апреля, девушки поборются за награды в финалах отдельных видов.