В Минске проходит финал Открытого республиканского конкурса хореографического искусства «Время танцевать»

Заявить о свое таланте. В концертном зале Минск проходит финал Открытого республиканского конкурса хореографического искусства «Время танцевать», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше сотни участников из разных уголков страны, а также гости из России и Китая приехали покорять вершины танцевального мастерства. Это солисты, ансамбли и коллективы разных возрастов. Всего в программе – более 80 номеров в пяти номинациях. Самая многочисленная – народный танец. Также представлены современная хореография, классический, эстрадный и бальный танцы. Оценивает конкурсантов авторитетное жюри.

Яна Добринец, участница образцового ансамбля танца «Карамель»: Мы танцуем народный танец. Готовили примерно два месяца. Мы выступали на подобных конкурсах и занимали тоже призовые места. Еще, конечно, не успели ни с кем познакомиться, но ждем мастер-класс, хотим посмотреть на концертную программу, чему-то научиться для себя что-то взять новое.

Светлана Гутковская, заслуженный деятель искусств Беларуси: Мы можем увидеть динамику, мы можем увидеть, какие тенденции проявляются на сегодняшний момент. Сложно ли оценивать? Вы знаете, что всегда сложно оценивать, потому что хореография – это такой вид искусства, который требует силы воли, который требует постоянного напряжения, можно даже сказать, своих физических сил и нравственных, в том числе.

Александр Сидоренко, директор Республиканского культурно‐просветительского центра Управления делами Президента Беларуси:

Каждый конкурс особенный. Каждый конкурс выявляет все больше новых и интересных имен, больше новых и интересных коллективов. Большая часть нашей работы и предназначения конкурса – это, в том числе и образовательная программа. Мы проводим целый ряд мастер-классов, семинаров.

Победителей определят в каждой из пяти номинации. Обладатель Гран-при получит серьезный денежный приз – более 8 тысяч рублей. Также вручат дипломы за постановку хореографии номеров по теме 80‐летия Великой Победы. Утвержден и дополнительный приз за лучшую балетмейстерскую работу.