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Мокрый снег с дождём и гололедица – погода в Беларуси на вторую неделю апреля

05 апреля 2025 15:28
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А теперь о погоде в Беларуси на предстоящей неделе в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Мокрый снег с дождём и гололедица – погода в Беларуси на вторую неделю апреля-2

Под влиянием атмосферных фронтов и воздушных масс арктического происхождения в большинстве дней во многих районах страны пройдут осадки различной интенсивности в виде снега, мокрого снега в отдельные дни с дождем. Местами по республике сохранится сильный порывистый ветер и метель.

Преобладающий температурный фон в течение недели будет на 2-5 градусов ниже средних многолетних значений. Ночью в основном от 0 до -8, днем от 0 до +8. В начале недели местами не выше -1-2 градусов. В отдельных районах прогнозируется слабый гололед на дорогах гололедица.

Подробнее о погоде в областях Беларуси:

Мокрый снег с дождём и гололедица – погода в Беларуси на вторую неделю апреля-4
Мокрый снег с дождём и гололедица – погода в Беларуси на вторую неделю апреля-5
Мокрый снег с дождём и гололедица – погода в Беларуси на вторую неделю апреля-6
Мокрый снег с дождём и гололедица – погода в Беларуси на вторую неделю апреля-7
Мокрый снег с дождём и гололедица – погода в Беларуси на вторую неделю апреля-8
Мокрый снег с дождём и гололедица – погода в Беларуси на вторую неделю апреля-9
# Погода в Беларуси

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