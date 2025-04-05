Мокрый снег с дождём и гололедица – погода в Беларуси на вторую неделю апреля

А теперь о погоде в Беларуси на предстоящей неделе в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Под влиянием атмосферных фронтов и воздушных масс арктического происхождения в большинстве дней во многих районах страны пройдут осадки различной интенсивности в виде снега, мокрого снега в отдельные дни с дождем. Местами по республике сохранится сильный порывистый ветер и метель.

Преобладающий температурный фон в течение недели будет на 2-5 градусов ниже средних многолетних значений. Ночью в основном от 0 до -8, днем от 0 до +8. В начале недели местами не выше -1-2 градусов. В отдельных районах прогнозируется слабый гололед на дорогах гололедица.

Подробнее о погоде в областях Беларуси: