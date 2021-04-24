Александр Лукашенко: Президента застрелили – назавтра Совет безопасности будет наделён полномочиями
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поделился подробностями громкого дела о неудавшемся госперевороте и покушении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент пообещал, что на следующей неделе развернутая информация и доказательства вины тех, кто готовил мятеж, будут опубликованы.
Кроме того, в самое ближайшее время глава государства, как и анонсировал, подпишет декрет, который он сам назвал важнейшим за четверть века, чем вызвал бурные обсуждения. Сегодня интрига разрешилась.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мое решение будет касаться исключительно внутренних вопросов и ответит на вопрос: «Что если им удастся покушение на Президента?»
Скажите, завтра нет Президента – что? Вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу декрет в ближайшие дни, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили – назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями, он будет решать. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, если кто-то шевельнется на границе – вплоть до военного. И Совет безопасности должен принимать решения.
Вот этот генерал должен знать, что если нет меня, что будет со мной, с семьей, с Беларусью. Вы все должны знать. Я должен ответить на этот вопрос.
Поэтому я говорил, что я подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной, если вдруг. Я, конечно, мало в это верю, это дело генералов и военных, как защитить Президента – это их работа, они за это деньги получают.
Когда нет Президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать. Но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Как Совет безопасности решит, тогда будут президентские выборы назначены, вводить или не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее. Вот, гражданские военные в Совете безопасности решат.
Вот, подсвечиваю вам эту идею. Она не должна быть секретом.