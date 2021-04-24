Александр Лукашенко: Президента застрелили – назавтра Совет безопасности будет наделён полномочиями

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поделился подробностями громкого дела о неудавшемся госперевороте и покушении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент пообещал, что на следующей неделе развернутая информация и доказательства вины тех, кто готовил мятеж, будут опубликованы. Кроме того, в самое ближайшее время глава государства, как и анонсировал, подпишет декрет, который он сам назвал важнейшим за четверть века, чем вызвал бурные обсуждения. Сегодня интрига разрешилась.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мое решение будет касаться исключительно внутренних вопросов и ответит на вопрос: «Что если им удастся покушение на Президента?» Скажите, завтра нет Президента – что? Вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу декрет в ближайшие дни, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили – назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями, он будет решать. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, если кто-то шевельнется на границе – вплоть до военного. И Совет безопасности должен принимать решения.

Вот этот генерал должен знать, что если нет меня, что будет со мной, с семьей, с Беларусью. Вы все должны знать. Я должен ответить на этот вопрос. Поэтому я говорил, что я подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной, если вдруг. Я, конечно, мало в это верю, это дело генералов и военных, как защитить Президента – это их работа, они за это деньги получают.