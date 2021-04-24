Александр Лукашенко: уничтожить резиденцию вместе с Президентом – 10 миллионов долларов, застрелить снайперу Президента – 1 миллион долларов

Новости Беларуси. 24 апреля Александр Лукашенко не оставил без внимания журналистов резонансные темы последних дней и откровенно ответил на многие вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алена Сырова, корреспондент:

Свежий пример слаженной работы в рамках Союзного государства – благодаря взаимодействию белорусских и российских спецслужб, этих псевдопатриотов удалось задержать и предотвратить их страшные планы, главная цель которых – государственный переворот. Были обнародованы красноречивые кадры и весьма однозначные аудиозаписи. Но…

Дмитрий Крят, редактор отдела издательского дома «Беларусь сегодня»:

Эксперты так называемые уже начинают замыливать эту тему, уводить в сторону внимание – дескать, какие заговорщики из этих пухлых Карлсонов (или как там их назвали). Но появляются же и другие детали. Путин Владимир Владимирович в своем послании говорил о массированной кибератаке, которую готовили на Минск. Есть какие-то другие нюансы? Конечно, мне смешно: Федута революционер. Но давайте отдадим должное: он не дурак, это информатор Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно. Я же знаю Федуту: предатель. Его же Вячеслав Францевич [Кебич – прим. ред.] подкинул мне в штаб, чтобы знать, что у меня делается. И он, сидя возле меня, информировал команду Кебича о моих передвижениях – ну, что мне там было скрывать? Потом он предал Президента, перешел туда, потом еще куда-то метался. Вы лучше знаете, я не очень за этим наблюдал. Дмитрий Крят:

Мне довелось в то время, когда Федута ушел работать к вам в штаб в самый первый раз…

Александр Лукашенко:

… и ты знал, и не сказал? Дмитрий Крят:

Я работал с ним в одной газете. Он очень много мне рассказывал. Александр Лукашенко:

А, понятно. Ну вот такой он человек. Конечно, мне смешно: Федута революционер. Слушайте, ему дай лишнюю копейку, он забудет про революцию. Конечно, он не совершал бы террористические акты. Конечно, он бы не убивал бы Президента, его детей и так далее. Дмитрий Крят:

Собственноручно.

Александр Лукашенко:

Но давайте отдадим должное: он не дурак, и они его задействовали за деньги, еще за что-то. И таких, наверное, не один, которых мы знаем и не знаем. Это информаторы. Через них, неглупых людей, собирали информацию, анализировали ее и предлагали варианты. Вот его вариант: Анвар Садат, или кого он там предлагал. Дмитрий Крят:

Да, Садата.

Выскочить на дорогу и уничтожить кортеж. А потом добить гранатометами Александр Лукашенко:

Ну, один из вариантов. Но это невозможно. На параде застрелить Лукашенко – это не про нас, это невозможно будет. Они отвергли. Второй вариант – они привезли уже в Беларусь гранатометы, «Мухи» эти. Потом отказались. Почему? Кортеж Президента в силу безопасности передвигается на большой скорости – это их слова – вероятность, что мы попадем, очень мала, но засветимся, расстреляют сразу, там же. Правильно. Тачанку – вот знаете, автомобиль, сзади стоит пулемет крупнокалиберный с бронебойными боеприпасами. Выскочить на дорогу и уничтожить кортеж. А потом добить гранатометами. Это один из вариантов. Следующий вариант – нападение на загородную резиденцию, прямо называют – в Озерном. Откуда знают? Федуты рассказали. За это уже, не буду называть фамилию, кто должен был профинансировать, 10 миллионов долларов. Уничтожить резиденцию загородную вместе с Президентом в деревне – 10 миллионов долларов. Застрелить снайперу Президента – 1 миллион долларов выделен был. Это мы видели давно уже. Что вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и привезти эту операцию.

Алена Сырова:

Это был план «Б» после неудавшегося блицкрига в августе. Тем, кто иронизирует над фразой Президента, которую он в последний год очень часто повторяет, – про то, что дальше будет только интереснее – наверняка сейчас не до улыбок. Интересное поступательно становится достоянием общественности. В ближайшую неделю нас ждут новые подробности громкого дела. Это была бы самая страшная горячая гражданская война, вот в чем опасность Александр Лукашенко:

Вы видели, там якобы генерал наш был. Это, откровенно можно сказать, наш был агент. Они через него хотели поднять армию. Поднимаем армию, блокируем ОМОН, внутренние войска, МВД, КГБ – то есть армия должна была окружить Минск и блокировать эти подразделения. Вы же понимаете, что у нас МВД, внутренние войска, ОМОН, они же подготовлены для работы в городе. Ни одна армия им не противостоит. Но главное – и те, и те вооружены. Они хотели армию столкнуть с этими ребятами. Это была бы самая страшная горячая гражданская война, которой не имела ни одна страна. Вот в чем опасность.

«Ни одну такую кибератаку на систему энергообеспечения два-три хакера не осуществляют, и Винни-Пухи тоже. Это операция государства иностранного» И Путину спасибо. Я тоже как-то, и специалисты не обратили мое внимание, он на последних переговорах говорит: «Ты заметил, что они хотели с энергетикой в Минске там что-то сделать. Ты же понимаешь, что это, – как он сказал, – рубильником не выключишь. Это кибератака». А у них опыт побольше, чем у нас, он говорит: «Смею тебе заявить по дружбе: ни одну такую кибератаку на систему энергообеспечения два-три хакера не осуществляют, и Винни-Пухи тоже. Это операция государства иностранного». Недавно Израиль такую операцию провел против Ирана – взорвал ядерный объект. Вот что-то подобное хотели нам устроить. Столкнуть внутренние войска, ОМОН с армией и осуществить эту кибератаку. Ну и прочее – то, что вы прочитали. Вот что эти мерзавцы хотели. Ладно, мы сосредоточились на Президенте и его детях, так там же в списке 33 человека должны быть немедленно изолированы И вы знаете, вот то, что мы покажем и расскажем в ближайшее время – это еще не все, далеко не все. Это еще цветочки.

Дмитрий Крят:

То есть вы имеете в виду, что вы не все раскрыли, еще что-то будет? Александр Лукашенко:

Оно идет. Мы работаем в этом направлении. Я же вас всегда предупреждал, так несколько завуалированно говорил: ребята, мы не знаем, что они нам подкинут. Вы возьмите группу – Автухович, потом еще кто-то, Линевич – вот это все звенья одной цепи. И есть еще пару групп и человек, которые сегодня в застенках. Мы их особо не засвечиваем, но они дают показания, как эти Винни-Пухи. Ладно, мы сосредоточились на Президенте и его детях, так там же в списке 33 человека должны быть немедленно изолированы. Шаг влево, шаг вправо – уничтожаем. Дмитрий Крят:

Интернированы, как они сказали.