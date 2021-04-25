Российский политолог Кирилл Коктыш: агрессия США появляется как средство удержать своих вассалов

Новости Беларуси. Возвращаясь к резонансной теме попытки госпереворота в Беларуси и физического устранения Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Белый дом открестился от попытки госпереворота в нашей стране. Конечно, ожидаемо: якобы оснований для подобного никаких нет. А еще в одиозных СМИ пишут, мол, Россия использует дело «о подготовке госпереворота» в своих пропагандистско-политических целях. И это цитата. Но очевидно одно: свою власть над миром США теряют не первый год. Это ни для кого не секрет. И нарастающая агрессия со стороны Штатов – лишь способ удержать тех, кто им подчиняется. Таким мнением с нами поделился российский политолог Кирилл Коктыш. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве. Подводим итоги четырёхчасовых переговоров

Кирилл Коктыш, политолог (Россия):

Россия придает вызовам и опасностям, которым подвергается Союзное государство, достаточно большое значение. Приоритетное значение. В случае, если наносится ущерб безопасности Союзному государству, это крайне чувствительная вещь. Ведь, условно скажем, натовские ракеты, оказавшись на границе Смоленской области, будут не баллистическими, а крылатыми – это будет достаточно короткое подлетное время к Москве. То есть здесь вопросы безопасности Союзного государства всегда крайне существенны, им всегда уделялось достаточно большое значение.