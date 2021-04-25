Российский политолог Кирилл Коктыш: агрессия США появляется как средство удержать своих вассалов

Новости Беларуси. Возвращаясь к резонансной теме попытки госпереворота в Беларуси и физического устранения Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Возвращаясь к резонансной теме попытки госпереворота в Беларуси и физического устранения Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Белый дом открестился от попытки госпереворота в нашей стране. Конечно, ожидаемо: якобы оснований для подобного никаких нет. А еще в одиозных СМИ пишут, мол, Россия использует дело «о подготовке госпереворота» в своих пропагандистско-политических целях. И это цитата. Но очевидно одно: свою власть над миром США теряют не первый год. Это ни для кого не секрет. И нарастающая агрессия со стороны Штатов – лишь способ удержать тех, кто им подчиняется.
Таким мнением с нами поделился российский политолог Кирилл Коктыш.
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Кирилл Коктыш, политолог (Россия):
Россия придает вызовам и опасностям, которым подвергается Союзное государство, достаточно большое значение. Приоритетное значение. В случае, если наносится ущерб безопасности Союзному государству, это крайне чувствительная вещь. Ведь, условно скажем, натовские ракеты, оказавшись на границе Смоленской области, будут не баллистическими, а крылатыми – это будет достаточно короткое подлетное время к Москве. То есть здесь вопросы безопасности Союзного государства всегда крайне существенны, им всегда уделялось достаточно большое значение.
Сегодня американоцентричный экономический мир, политический порядок начинает трещать и шататься. На сегодня есть две угрозы – это военная сверхдержава Россия и экономическая сверхдержава Китай. И в этом плане Соединенным Штатам жизненно важно сохранить свою зону влияния, свои рынки. Да, когда пряников не хватает, в ход идут кнуты. Кнутов пока хватает. Агрессия появляется не потому, что страна теряет влияние. Агрессия появляется как средство удержать своих вассалов для того, чтобы вассалы даже не думали присматривать себе других хозяев.