Александр Лукашенко: зачем в Беларуси создавать авиабазу, если она в Смоленске – в трёх минутах подлёта до Бобруйска?

Новости Беларуси. 24 апреля Александр Лукашенко не оставил без внимания журналистов резонансные темы последних дней и откровенно ответил на многие вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент:

Быть или не быть на наших землях российским авиабазам? Ведь на ведущих федеральных каналах эксперты всерьез обсуждают такую возможность. А говорили ли об этом президенты?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ни о каких базах мы не говорили. Слушай, зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске – в трех минутах подлета до того же Бобруйска? Зачем тратить огромные деньги? У нас в рамках ОДКБ зона ответственности белорусской армии – Запад, самое опасное, как оказалось – НАТО. Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать эту агрессию на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. Причем тут эти базы?

Алена Сырова:

Чудовищные планы, которым, к счастью, не удалось быть реализованными, подтолкнули к определенным решениям главу государства. Он анонсировал их на прошлой неделе во время субботника, чем снова вызвал волну обсуждений и догадок: что же за эпохальное решение это может быть? 25 апреля интрига разрешилась – это четкий план действий, как в случае чего обезопасить и сохранить страну.