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Александр Лукашенко: зачем в Беларуси создавать авиабазу, если она в Смоленске – в трёх минутах подлёта до Бобруйска?

24 апреля 2021 21:35
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Новости Беларуси. 24 апреля Александр Лукашенко не оставил без внимания журналистов резонансные темы последних дней и откровенно ответил на многие вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: зачем в Беларуси создавать авиабазу, если она в Смоленске – в трёх минутах подлёта до Бобруйска?-1

Алена Сырова, корреспондент:
Быть или не быть на наших землях российским авиабазам? Ведь на ведущих федеральных каналах эксперты всерьез обсуждают такую возможность. А говорили ли об этом президенты?

Александр Лукашенко: зачем в Беларуси создавать авиабазу, если она в Смоленске – в трёх минутах подлёта до Бобруйска?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ни о каких базах мы не говорили. Слушай, зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске – в трех минутах подлета до того же Бобруйска? Зачем тратить огромные деньги?

У нас в рамках ОДКБ зона ответственности белорусской армии – Запад, самое опасное, как оказалось – НАТО. Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать эту агрессию на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. Причем тут эти базы?

Александр Лукашенко: зачем в Беларуси создавать авиабазу, если она в Смоленске – в трёх минутах подлёта до Бобруйска?-7

Алена Сырова:
Чудовищные планы, которым, к счастью, не удалось быть реализованными, подтолкнули к определенным решениям главу государства. Он анонсировал их на прошлой неделе во время субботника, чем снова вызвал волну обсуждений и догадок: что же за эпохальное решение это может быть? 25 апреля интрига разрешилась – это четкий план действий, как в случае чего обезопасить и сохранить страну.

Александр Лукашенко: зачем в Беларуси создавать авиабазу, если она в Смоленске – в трёх минутах подлёта до Бобруйска?-10

Александр Лукашенко:
Вот, подсвечиваю вам эту идею. Она не должна быть секретом. Это давно принято мной решение, когда это все разворачивалось, а не то что я хочу кому-то что-то сдать или предать. Ребята, никогда этого не будет. Я готов на все, но только чтобы сохранить мою страну и вашу страну. Подробнее здесь.

Александр Лукашенко: зачем в Беларуси создавать авиабазу, если она в Смоленске – в трёх минутах подлёта до Бобруйска?-13

Алена Сырова:
Все эти неудавшиеся покушения на главу государства да и саму государственность так резко расходятся с привычными нам реалиями. Но, очевидно, теперь это наша действительность. Пора привыкать. И обсуждение таких тем не должно добавлять тревожности, напротив, это свидетельство того, что ситуация действительно под контролем.

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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