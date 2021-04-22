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Александр Лукашенко о возможности переноса переговорной площадки по Донбассу: пожалуйста, можно выбрать любую другую страну

22 апреля 2021 17:47
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Новости Беларуси. Переговоры президентов Беларуси и России продолжаются в Кремле. Минск и Москва серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о возможности переноса переговорной площадки по Донбассу: пожалуйста, можно выбрать любую другую страну-1

Александр Лукашенко – Владимиру Путину: двигаемся серьёзно по союзным программам, остались ещё две-три экономического характера

Затронули президенты и украинскую тему. Руководство государства, которое мы традиционно считаем братским, в последнее время позволяет себе откровенно недружественные шаги в адрес Беларуси и России. Александр Лукашенко прокомментировал заявление украинской стороны о возможном переносе переговорной площадки по Донбассу из белорусской столицы. И напомнил: официальный Минск выступает исключительно в роли организатора встреч.

Александр Лукашенко о возможности переноса переговорной площадки по Донбассу: пожалуйста, можно выбрать любую другую страну-4

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Что касается трехсторонней контактной группы, которая работала в Беларуси – Владимир Владимирович, Порошенко, все, кто присутствовал тогда, обратились ко мне: надо организовать. Я взял под козырек. Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну. Но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то предлагал. Если Владимир Владимирович, Зеленский и другие вовлеченные в этот вопрос будут согласны, конечно, группа будет работать в другом месте. Но вообще у нас говорят так: баба з возу – коню легче. Поэтому ради бога, мы же особо не переживаем по поводу этих заявлений.

Хотя (вы, наверное, пропустили): они заявили, а потом уже опровергли это заявление. Якобы президент отказался даже обсуждать эту проблему. Ну, глупость несусветная. Что тут обсуждать.

Александр Лукашенко о возможности переноса переговорной площадки по Донбассу: пожалуйста, можно выбрать любую другую страну-7

Владимир Путин, президент России:
Беларусь просто предоставила нам площадку и вообще не вмешивается в этот процесс никак. Просто создала условия для работы тем, кто хочет искать пути решения проблемы. Ну, а если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать в этой, на мой взгляд, очень важной сфере всегда можно найти. Похоже, что это поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса.

Александр Лукашенко:
И похоронить минские соглашения.

Владимир Путин:
И похоронить окончательно.

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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