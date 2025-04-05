Команда Президента стала победителем Республиканской хоккейной лиги

Определился обладатель кубка Республиканской хоккейной лиги. Победу завоевала ледовая дружина главы государства. До последних секунд соперник – команда Минской области – не сдавал позиций, потому борьба продолжилась уже в овертайме, а звание чемпионов пришлось буквально вырывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на не совсем гладкую ситуацию на льду «Олимпик-Арены» для чемпионов в начале матча, завершение – громкое и запоминающееся. Такой, впрочем, выдалась и вся игра. Схватка развернулась непредсказуемая. То, что трибуны захлебнутся от накала страстей стало ясно на старте. С первых игровых секунд вырисовалась стратегия команды Президента – играть быстро и атаковать бесперебойно. Тем не менее Минская область придерживалась той же тактики. Группе поддержки дружины в красных джерси пришлось понервничать уже в самом начале, когда первую шайбу забили соперники. Первый период завершился со счетом – 4:1 не в пользу хозяев площадки.

Эмоции просто захлестывают. На самом деле игра не на жизнь, а на насмерть, можно сказать. И хочу отметить, что это совсем не любительская команда. Это команда профессионалов, которая борется за титул чемпиона.

Такая настоящая борьба, что и драка есть, и азарт есть. Две команды борются за эту шайбу. Игра постоянно то в одну сторону, то в другую. Все супер здорово. Эмоции переполняют. Переживаю за команду Президента, я за них болею и хочу, чтобы они выиграли.

Нравится скорость, нравится интрига, накал страстей. И, конечно, это объединяет всю страну. Мы все вместе в одном звене болеем за людей, которые любят спорт.

Сейчас вот на той трибуне мой сын. Ему 8 лет, он играет за «Динамо». Поэтому я вкладываюсь в будущее здесь. Я его формирую. Во-первых, первый тренер его здесь играет, на этой площадке, и он его поддерживает. А второе, здесь все профессионально. Здесь не любительский.

Я первый раз на хоккее. Мне нравится очень атмосфера. Нравится соревнование, которое проходит во время перерыва, борьба за шайбу. Дополнительное время не смогло определить победителя, – состязание продолжилось уже в серии послематчевых буллитов. Точку в противостоянии поставил Андрей Костицын – лучший бомбардир команды Президента. Так, со счетом 6:5 дружина главы государства в 16-ый раз стала победителем Республиканской хоккейной лиги.

Андрей Костицын, игрок команды Президента:

Бывает, конечно, и легкие игры, и сложные, потому что сейчас и уровень подтянулся в лиге, поэтому сейчас такие, каждые игры идут напряженные, гол в гол. Лига чуть подросла, и все равно ребята есть, которые занимались профессионально, сейчас играют в этой лиге, поэтому уровень стал выше.