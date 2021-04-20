Андрей Лазуткин: «Группа Зенковича, которую взяли в Москве, говорила о возможности полного отключения белорусской энергосистемы»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Сегодня в «Занимательной политологии» Андрей Лазуткин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Наши граждане с тревогой посматривают на Донбасс и спрашивают: «Будет ли война?» Но война если и будет, то немного не такая, как мы себе представляем по фильмам. Давайте вернемся чуть назад и вспомним события в Венесуэле. Тогда на уличном митинге Хуан Гуйадо по-простому объявил себя президентом страны. Кстати, западные СМИ тут же слили фотографии Гуайдо в масонском фартуке. Видимо, чтобы у западного мира не осталось сомнений, что это правильный парень и его надо поддерживать.

Андрей Лазуткин:

А ведь до учебы в США Гуайдо был самым обычным инженером. Это, конечно, не домохозяйка, как наша Светлана, но тоже немного. Однако после возвращения из Штатов он вдруг увлекся политикой и основал оппозиционную партию. И этому хорошему парную надо было помочь. Поэтому, когда проходили митинги Гуайдо, началась внешняя атака на электросети Венесуэлы, из-за которой отключилась крупнейшая в стране ГЭС, а 80 % территории страны осталось без света, что было видно даже со спутника.

Андрей Лазуткин:

А теперь отвлечемся от Венесуэлы и подумаем, что может происходить в такой ситуации стихийно, даже без всякой оппозиции? Как минимум это грабежи, мародерство, остановка транспорта, больниц, школ. Если речь о зиме, то это еще и смерти от переохлаждения и пожары в домах. Разумеется, люди при этом на работу не ходят и легко пополняют протестную массу на улице. Они выходят просто потому, что у них нет света, тепла и воды. И вот в таких условиях цветную революцию делать гораздо легче.

Андрей Лазуткин:

И это не женские гуляния с шариками, когда вы поете песни, а волонтеры через каждые 100 метров раздают воду и пиццу, как это было в Минске на Каменной Горке. Нет, это фактически военное положение, когда сегодня-завтра, как говорил Лукашенко, есть будет нечего. Просто потому что нет снабжения, а миллионный город можно кормить из запасов в лучшем случае день-два. Андрей Лазуткин:

Все это, повторяю, уже было обкатано на Венесуэле. Это вариант гуманитарной катастрофы в столице и в тех районах, где находится опорный электорат власти. 20 лет назад в Югославии американцы применяли графитовые бомбы, с их помощью выжигались линии электропередач. То, что вы видите на фото, – это не паутина, а тонкие графитовые нити, которые сбрасывали с самолета и подрывали.

Андрей Лазуткин:

Страна тоже моментально осталась без света и связи. Но это грубая работа, открытая агрессия. А вот в Украине, когда Янукович сбежал, коммунальные службы сами прекратили работу. И тогда тоже встал вопрос об отключении отопления и электричества в целых районах Киева и Украины в целом, разморозке труб и авариях. Именно это, а не ядерный удар с лодок, – основные методы современной войны. И то, что американцы вчера опробовали на Венесуэле, они могут запросто применить и против ОДКБ. Андрей Лазуткин:

Одна из причин в том, что сложно кого-то схватить за руку. Когда натовские танки переезжают границу, здесь все понятно – это объявление войны. А когда у вас вдруг из строя выходит коммерческое оборудование, которое вы ранее купили у американцев, – это обычный хозяйственный спор. Подавайте в суд. И не важно, что вы сидите без света, воды и еды, практически в военных условиях, а под окнами бегает озверевшая оппозиция. Ну, так получилось. Андрей Лазуткин:

Это такое направление современной войны – так называемые закладки. Когда вы покупаете на Западе уникальное оборудование или программу, которую никто больше не производит, и все вроде бы хорошо, но если этого захотят американцы, такое оборудование начинает работать во внештатном режиме и, например, взорвется.

Андрей Лазуткин:

По такой схеме в 1982 году подорвали компрессорную станцию на газопроводе Уренгой – Сургут. Причем американцы эти факты даже не скрывают. На официальном сайте ЦРУ размещена монография, где сообщается, что «модифицированные ЦРУ программы и чипы нарушали производство на предприятиях и использование военной техники, а на советском газопроводе даже было установлено дефектное оборудование».

Андрей Лазуткин:

И хотя все это было 40 лет назад, методы практически не меняются. В случае с Венесуэлой, например, оборудование для электростанций было закуплено в Канаде, и американцы прекрасно знали его уязвимости. Понятно, что с тех пор техника шагнула вперед, а технологическая зависимость от Запада только усилилась. А что же мы видели этим летом у нас? Дурачки замыкали рельсы проволокой и жгли колеса на дорогах.

Андрей Лазуткин:

Мягко говоря, это не кибервойна. То есть никакие серьезные ресурсы против нас не были задействованы. Хотя нас старательно убеждали в обратном. Например, рассказывали, что хакеры похитили базу данных сотрудников милиции. Но потом этим хакером оказалась женщина-почтальон, которая просто передала данные с почты о подписчиках газеты МВД. То есть методы у них были самые примитивные.

Андрей Лазуткин:

Но вот уже группа Зенковича, которую взяли в Москве, говорила о возможности полного отключения белорусской энергосистемы. То есть это уже не проволока на рельсах.