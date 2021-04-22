Александр Лукашенко – Владимиру Путину: двигаемся серьёзно по союзным программам, остались ещё две-три экономического характера

Новости Беларуси. Переговоры президентов Беларуси и России продолжаются в Кремле. Минск и Москва серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидеры государств общаются часто. В прошлый раз вопросы белорусско-российских отношений президенты обсуждали в конце февраля в Сочи. Тогда же и договорились проработать некоторые экономические нюансы и встретиться уже в Москве. Александр Лукашенко подчеркнул, что тем для диалога действительно много: от взаимодействия в Союзном государстве до торгово-экономических вопросов в рамках двустороннего сотрудничества.

Кроме текущих дел, затронут лидеры и острые, проблемные ситуации. Глава белорусского государства отметил, что в нашей стране с одобрением отнеслись ко вчерашнему посланию Владимира Путина к Федеральному собранию. Владимир Путин: если бы попытка госпереворота в Беларуси была бы реально предпринята, сколько бы людей пострадали? Текст речи еще раз подчеркнул – у Беларуси и России общие подходы к решению многих, в том числе социальных задач.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы заметили человеческую большую нотку этого послания. Абсолютно согласен с теми выводами, которые были сделаны в этом послании. Особенно поддерживаю тот крен, который вами был взят в этом послании – именно человек. Проблемы одинаковые: народонаселение, рождаемость, рождаемость, еще раз рождаемость. Мы обеспечиваем поддержку людям, многодетным особенно, это приоритет в нашей стране. Поэтому у нас это воспринято с одобрением. Мы с вами в конце прошлого года начертали программу наших действий, президентов, на конец прошлого года и на этот год. Мы дважды встречались в Сочи, обсуждая различные проблемы не только текущего характера, но и стратегического плана. В последний раз мы договорились, что серьезно в Минске поработают наши правительства. Благодарю вас: Михаил Владимирович приехал, выступил как академик у нас – молодец он, получилось у него очень мощно. Михаил Мишустин: интеграция – это выгода, а ни в коем случае не какие-то поглощения, мы так это видим Рассказал об экономике, о финансах, о налогообложении. Мы пришли к определенному выводу, совместному выводу. Ну и мы с вами договаривались, что после проработки этих вопросов мы сегодня с вами встретимся и обсудим еще раз эти проблемы.