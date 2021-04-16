Михаил Мишустин: интеграция – это выгода, а ни в коем случае не какие-то поглощения, мы так это видим

Михаил Мишустин, премьер-министр России:

Александр Григорьевич, спасибо. Рад быть в Минске. Хочу, пользуясь случаем, передать самые теплые пожелания от Владимира Владимировича Путина. Мы как раз накануне с ним говорили о деталях нашего взаимодействия. Сегодня мы посмотрим, как можно интегрировать системы наши. Я давно знаю коллег белорусских из таможенной службы, из налоговой службы, это высокие профессионалы. Но наши системы, поскольку взаимодействуют в постоянном режиме, есть товарооборот, должны быть интегрированы. Но что такое интеграция? Это, конечно же, выгода, а ни в коем случае не какие-то поглощения – мы так это и видим. И попробовали рассмотреть возможность этой интеграции на основе, как я сказал, лучших технологий, которые предлагает и белорусская сторона, и российская.